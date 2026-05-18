Auto bei Unfall in Münchner Bushaltestelle geschleudert

In Trudering-Riem kracht ein Auto nach einem Verkehrsunfall in eine Bushaltestelle und richtet dabei erheblichen Schaden an. Die Insassen kommen mit dem Schrecken davon.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Heltauer Straße/Ecke Schatzbogen ist am Sonntag (17. Mai) ein Fahrzeug in eine Bushaltestelle geschleudert worden. Wie die Feuerwehr berichtet, meldete die Polizei den Unfall gegen 11 Uhr der Leitstelle. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Bei dem Unfall sei war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Häuschen der Bushaltestelle kollidiert, das dabei "zerstört" worden sei.

Feuerwehr-Einsatz führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Auch ein Stromverteilerkasten wurde demnach beschädigt. Weil diverse Kabel freilagen, schalteten Mitarbeiter der Stadtwerke den Strom ab. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Insassen die Fahrzeuge verlassen. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und schützten die freigelegten Stromkabel. Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Daten vor. Die Polizei ermittelt.