Auto als Waffe benutzt? Eine Person in München schwer verletzt – was bis jetzt bekannt ist

Zahlreiche Streifen sind bei einem Einsatz der Polizei in Sendling involviert. Die Lage ist zunächst unübersichtlich. Offenbar gibt es einen Streit zwischen zwei Männern, der am Ende mit dem Auto ausgetragen wird.

Die Polizei ist derzeit in einem Großaufgebot im Münchner Südwesten im Einsatz.

Ben Sagmeister 6 Die Polizei ist derzeit in einem Großaufgebot im Münchner Südwesten im Einsatz.

Offenbar hat es einen Streit gegeben, der am Ende mit dem Auto ausgetragen wurde.

Ben Sagmeister 6 Offenbar hat es einen Streit gegeben, der am Ende mit dem Auto ausgetragen wurde.

Update, 12.13 Uhr: Die Münchner Polizei hat nach eigenen Angaben gegen 11 Uhr einen 50-jährigen Mann im Stadtgebiet festgenommen. Er soll nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen einen 59-jährigen Mann absichtlich angefahren haben.

Polizeieinsatz in Sendling: "Streit zwischen Verkehrsteilnehmern" eskaliert

Der aus Mazedonien stammende Mann wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Münchner flüchtete mit seinem kleinen Nissan-Lieferwagen. Der Pkw wurde sichergestellt.

Wie die Polizei weiter berichtet, gab es gegen 8 Uhr einen Streit "zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern". Vor Ort sicherten Beamte zahlreiche Spuren. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, die Plinganserstraße wurde in beide Richtungen zeitweise komplett gesperrt. Das Kommissariat 11 ermittelt weiter.

Polizei zunächst wegen eines Unfalls alarmiert

Update, 11.42 Uhr: Es deutet sich an, dass eine Person von dem Auto angefahren wurde, heißt es von Seiten der Polizei. Es gebe Hinweise darauf, dass dies vorsätzlich geschehen sei. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden. "Mit Ableben ist nach jetzigem Stand nicht zu rechnen", zitiert der "Münchner Merkur" einen Polizeisprecher. Demnach werde aktuell nach dem Pkw-Fahrer gefahndet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Erstmeldung, 4. März, 10.10 Uhr: Mit einem größeren Aufgebot ist die Polizei derzeit in Sendling im Einsatz. Alarmiert worden seien die Beamten zunächst wegen der Meldung eines Unfalls am Harras, sagte ein Polizeisprecher.

Inzwischen sei aber das Kommissariat 11 im Einsatz, das unter anderem für Tötungsdelikte zuständig ist. Die Plinganserstraße wurde gesperrt. Weitere Details blieben zunächst unklar.