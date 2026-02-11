Ausraster in der U-Bahn: Münchner schlägt Mann (66) unvermittelt ins Gesicht

Auch bei seiner Festnahme ist der 29-Jährige nicht zu beruhigen. Er wird wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Ein Fahrgast muss ins Krankenhaus.

Ein 29-jähriger Mann hat in einer U6 in Richtung Großhadern zwei Fahrgäste mit Schlägen traktiert und eine Frau bespuckt. "Ein Alkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung", teilte die Polizei weiter mit.

Mann (29) attackiert in U-Bahn zwei Fahrgäste und bespuckt eine Frau

Der Deutsche mit Wohnsitz in München war den Angaben zufolge am Dienstag (10. Februar) gegen 21.10 Uhr mit der besagten U-Bahn unterwegs und schlug aus bisher ungeklärten Gründen einem 66-Jährigen aus München mit der Faust ins Gesicht.

Als andere Fahrgäste eingriffen und den Mann beruhigen wollten, bekam auch ein 62-Jähriger mit Wohnort in Fürth einen Schlag ins Gesicht, eine 30 Jahre alte Münchnerin wurde von dem aggressiven Mann bespuckt.

Polizei nimmt 29-Jährigen am U-Bahn-Halt Harras fest

An der U-Bahn-Station Harras habe der Mann schließlich von den Fahrgästen "zu Boden gebracht" werden können, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei mit einer Streife anrückte. Auch bei seiner Festnahme war der 29-Jährige kaum zu beruhigen.

Der 66-Jährige kam zur Abklärung seiner Verletzung ins Krankenhaus, der 62-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden. Der alkoholisierte Angreifer wurde wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt, das Kommissariat 24 ermittelt.