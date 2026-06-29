Ausfahrt Langwied: BMW brennt auf der A8 aus

Das Fahrzeug steht beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation der nahen Böschung verhindert die Feuerwehr.

Auf der A8 bei Langwied ist ein BMW ein Raub der Flammen geworden.

Auf der Autobahn 8 ist am Sonntag (28. Juni) in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr weiter berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr zum Geschehen auf Höhe der Ausfahrt Langwied alarmiert. Der BMW habe beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute bereits in Vollbrand gestanden.

Das Feuer drohte den Angaben zufolge, auch auf die Vegetation an der Böschung überzugreifen. Das verhinderten zwei Atemschutztrupps, die das Feuer mit zwei Hohlstrahlrohren erfolgreich in Schach hielten.

Verkehrsbehinderungen auf der A8

Laut Feuerwehr wurde das Fahrzeug zusätzlich mit Schaum abgelöscht und die Vegetation im Bereich des Brandes mit dem Wasserwerfer gewässert.

Durch die Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Auch zur Brandursache liegen keine Angaben vor.