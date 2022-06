Auge für immer beschädigt: Mann nach sexueller Belästigung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Außenbereich einer Giesinger Gaststätte hat ein 55-Jähriger eine wohl bleibende Verletzung am Auge davongetragen.

Obergiesing - Wohl nach einer sexuellen Belästigung ist ein 55-Jähriger am vergangenen Dienstagabend in eine Auseinandersetzung geraten, bei der er schwer am Auge verletzt worden ist.

Wie die Polizei berichtet, befand sich der Münchner im Außenbereich eines Cafés, wo er die Kellnerin offenbar belästigte und verbal aggressiv anging.

Ein 51-Jähriger, ebenfalls aus München, schritt ein. Nach Polizeiangaben stritten beide Männer zunächst – der Streit wurde dann nach derzeitigen Ermittlungen mit Gewalt ausgetragen.

Wohl irreparabler Schaden am Auge

Dabei wurde der 51-Jährige leicht, der 55-Jährige schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Am Auge des 55-Jährigen entstand ein nach derzeitigem Stand irreparabler Schaden. Zum Verlauf der Auseinandersetzung wird noch ermittelt.

Gegen den Schwerverletzten wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung, gegen seinen 51-jährigen Kontrahenten wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet.