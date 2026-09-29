Auf Mofa von Auto erfasst: Münchnerin stirbt in der Klinik

Die 78-Jährige war am Freitag mit ihrem Mofa in die Kreuzung Winzererstraße/Göresstraße eingefahren und stieß dort mit dem Opel einer 69-Jährigen zusammen.

Der Rettungsdienst brachte die Mofafahrerin ins Krankenhaus. Dort erlag die 78-Jährige ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Bei einem Unfall in der Maxvorstadt ist am vergangenen Freitag eine 78-Jährige schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verstarb die Frau am Montag (28. September) im Krankenhaus.

Die Münchnerin war am Freitag gegen 15.20 Uhr auf der Winzererstraße stadteinwärts unterwegs gewesen und wollte laut Polizei die Kreuzung zur Görresstraße geradeaus überqueren. Auf der Winzererstraße gilt hier das Verkehrszeichen für "Vorfahrt gewähren".

Schwerer Unfall in München: Frau stürzt auf Fahrbahn

Zeitgleich fuhr eine 69-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Opel auf der Görresstraße in Richtung der Schleißheimer Straße. Sie beabsichtigte die Kreuzung zur Winzererstraße geradeaus zu überqueren. Auf der Görresstraße ist das Verkehrszeichen für "Vorfahrt an nächster Kreuzung" angebracht.

Beide Frauen fuhren zeitgleich in die Kreuzung ein, und es kam zum Zusammenstoß. Die 78-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und lag schließlich zusammen mit ihrem Mofa unter der Frontstoßstange des Autos.

Die 78-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel und das Mofa wurden leicht beschädigt.

Weil die Verletzungen der 78-Jährigen schwer ausfielen, war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auch noch ein Gutachter vor Ort. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.