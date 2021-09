Auf Drogen: Mann beißt Polizisten dienstunfähig

Ein 26-Jähriger hat einem Münchner Beamten derart fest in den Finger gebissen, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste.

Maxvorstadt - Die Münchner Polizei war vom Rettungsdienst zur Unterstützung gerufen worden - und dieser Einsatz endete für einen Beamten im Krankenhaus.

Gegen fünf Uhr morgens hatten Passanten am Sonntag am Professor-Huber-Platz den 26-Jährigen bewusstlos aufgefunden und den Rettungsdienst alarmiert.

Als dieser eintraf, war der 26-Jährige wieder ansprechbar. Behandeln lassen wollte er sich nicht, im Gegenteil. Er verhielt sich sehr aggressiv. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes forderten die Polizei zur Unterstützung an.

Mann beißt Polizisten in den Finger

Weil sich der Mann nach wie vor nicht beruhigen wollte, wurde er von den Beamten gefesselt. Er stand laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.



Da er medizinisch nicht weiter behandelt werden musste, sollte er in Gewahrsam genommen werden, um eine Gefährdung anderer Personen durch ihn zu verhindern. Als er ins Polizeiauto gebracht werden sollte, gelang es ihm, einem 26-Jährigen Polizeibeamten in einen Finger zu beißen. Dabei erlitt der Polizeibeamte eine Verletzung, die in einem Krankenhaus operativ versorgt werden musste. Er ist nicht mehr dienstfähig.

Der 26-jährige malische Staatsangehörige wurde wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.