Aubing-Lochhausen: Feuerwehr löscht zwei Brände auf Freiflächen

Eine Wiese und ein Bahndamm haben am Montagabend gebrannt. Die Münchner Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen.

Aubing/Lochhausen - Am Montagabend hat die Münchner Feuerwehr gleich zwei Brände auf Freiflächen gelöscht: Gegen 18 Uhr war eine 200 Quadratmeter große Wiese an der Hornberger Straße in Aubing in Brand geraten. Schon nach kurzer Zeit hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle, berichtet die Münchener Feuerwehr.

Gut eine Stunde später mussten die Einsatzkräfte wieder ausrücken. Am Schubinweg in Lochhausen stand ein Bahndamm in Flammen. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.

Feuer in Lochhausen und Aubing: Polizei ermittelt zu Brandursache

Laut der Münchner Feuerwehr gab es durch die Zwischenfälle keine Verletzten. Zur Brandursache ermittelt die Münchner Polizei. Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage sei ein Waldbrand allerdings nicht auszuschließen, so die Feuerwehr.