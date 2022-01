Aubing: Geparkter Transporter brennt komplett aus

Die Hintergründe sind noch unklar: Am Samstagmorgen hat in Aubing ein Transporter in Flammen gestanden.

22. Januar 2022 - 12:21 Uhr | AZ

Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt zur Brandursache. © Berufsfeuerwehr München