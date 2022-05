Au und Giesing wollen neuen Zughalt am Kolumbusplatz

Eine Haltestelle am Kolumbusplatz hätte eine Ringbahn-Effekt und würde die Anbindung verbessern, heißt es.

my

München - Die Bezirksausschüsse Au-Haidhausen, Untergiesing und Obergiesing sind sich einig: Sie wollen eine Anbindung ihrer Viertel an den Bahn-Südring. Mehrmals pro Stunde fahren Regionalzüge am Kolumbusplatz vorbei, geht es nach den BAs und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), sollen sie hier auch halten.

Die provisorische Haltestelle soll aus topographischen Gründen südöstlich der Nockherstraße und nördlich der Straße Am Bergsteig eingerichtet werden. So entstünde eine schnelle Verbindung zwischen den Vierteln und eine Anbindung an die U1/U2 und den Regionalverkehr. Es entstünde eine Art Ringlinie.

Gleiserweiterungen und Baumfällungen wären durch die provisorische Bauweise nicht nötig, heißt es, der Zugtakt auf dem Südring sei zudem mit Ein- und Aussteigzeiten kompatibel.