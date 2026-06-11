Ein Münchner hört abends Bohrgeräusche im Treppenhaus und entdeckt zwei Männer, die offenbar ein Türschloss aufbohren wollen. Als er mit der Polizei droht, flüchten die Täter. Nun sucht die Polizei Zeugen des versuchten Einbruchs.

Beinahe hätte die Einbrecher wohl den Akkubohrer aus der Hand fallen gelassen, als sie ein Anwohner dabei ertappte, wie sie das Schloss im 4. Stock aufbrechen wollten.

Am frühen Mittwochabend (10. Juni) hat ein Schwabinger in seiner Wohnung nahe der Lerchenauer Straße seltsame Geräusche gehört. Sie kamen vom Gang. Eigentlich müssten das Bohrgeräusche sein, dachte er sich. Aber der nächste Gedanke war: Wer bohrt denn bitte kurz vor 19 Uhr im Treppenhaus?

Zwei Männer versuchen offenbar, das Türschloss aufzubohren

Also zog er seine Schuhe an, öffnete die Wohnungstür und ging ins Treppenhaus, weil er sich selbst ein Bild davon machen wollte. Die Geräusche kamen offenbar aus dem 4. Stock. Der Mann ging hoch.

Als er im Obergeschoss ankam, traute er seinen Augen nicht. Offenbar versuchten gerade zwei Männer einzubrechen. Einer hielt den Akkubohrer in der Hand, den der Anwohner gehört hatte. Um sicherzugehen, fragte er nach, was die beiden da eigentlich machten – und brachte die beiden völlig aus dem Konzept.

Die Männer stammelten irgendetwas vor sich hin. So richtig schlüssig klang das alles nicht. Der Anwohner kündigte an, die Polizei zu rufen. Die beiden Männer packten nun den Bohrer ein und liefen davon, als sie offenbar das Schlüsselwort "Polizei" hörten.

Sofortfahndung bringt keine neuen Erkenntnisse

Als mehrere Streifen ankamen, leiteten die Beamten eine breit angelegte Fahndung rund um die Schleißheimer Straße, Lerchenauer Straße sowie Ackermannstraße ein. Doch ohne Erfolg. Von den Männern fehlte jede Spur.

Die Polizei macht nun einen Zeugenaufruf. Alle sachdienlichen Hinweise können Sie weiterleiten unter Telefon 089/ 29100.