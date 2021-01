An Plätzen und Straßen der Altstadt: Hier soll es grüner grünen

Ahorn, Linde, Buche: Wo in der City ist Platz für neue Bäume? Finden Sie die Lücke!

München - Wache Anwohner sind gefragt: "Bitte helfen Sie uns dabei, mehr Bäume in unserem Stadtbezirk zu pflanzen!", bitten die Lokalpolitiker aus der Innenstadt. Denn: Im Lehel und in der Altstadt gibt es die wenigsten Grünflächen. Der Boden ist hier mit 81 bis 100 Prozent versiegelt.

BA ruft auf: "Nennen Sie uns konkrete Standorte"

Bäume kühlen und filtern Schadstoffe aus der Luft. Der Bezirksausschuss braucht die Hilfe der Münchner mit Ortskenntnis: "Nennen Sie uns konkrete Standorte, wo Bäume gepflanzt werden können, finden Sie Lücken im Baumbestand."

E-Mail-Antwort bitte an: ba1@muenchen.de — per Post an: LH München, BA-Geschäftsstelle Mitte, Tal 13, 8033 München.