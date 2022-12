Am Hart: Mann beraubt und geschlagen – drei Tatverdächtige festgenommen

Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen die drei Angreifer.

Am Hart - An Heiligabend hat ein Zeuge drei Tatverdächtige im Bereich der Sudetendeutschestraße dabei beobachtet, wie sie auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen. Er verständigte sofort die Polizei.

An der Bushaltestelle Gundelkoferstraße trafen mehrere Streifen schließlich auf zwei Tatverdächtige sowie das Opfer. Auch der dritte Angreifer konnte nach kurzer Zeit gestellt werden.

Tatverdächtige in Haft

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, handelt es sich bei den Schlägern um einen 46-Jährigen, einen 39-Jährigen und einen 37-Jährigen, alle drei ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Auch das Opfer, das vom Rettungsdienst ambulant behandelt wurde, stammt aus dem Obdachlosenmilieu.

Die drei Tatverdächtigen, die dem 42-Jährigen auch sein Mobiltelefon entwendeten, wurden wegen Raubs und gefährlicher Körperverletzung festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Die Ermittlungsrichter erließen Haftbefehle.

Das Kommissariat 21 für Raubdelikte hat die Ermittlungen übernommen.