Am Hart: Feuerwehr fängt Schlange ein – wem gehört das Tier?

Bei der Schlange handelt es sich um eine ungiftige Kornnatter. Sie wurde in die Reptilienauffangstation gebracht.

Am Hart - Schockmoment für eine Familie aus München am Freitagnachmittag: Wie die Feuerwehr berichtet, entdeckte sie gegen 16.50 Uhr in ihrem Garten eine etwa ein Meter lange braune Schlange, die auf einem Holzhaufen lag.

Weil die Familie die Schlange nicht als einheimische Art identifizieren konnte, verständigte sie die Feuerwehr. Die eingetroffenen Einsatzkräfte fotografierten das Tier und schickten das Bild an einen Kollegen, der sich mit Schlangen auskennt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelt.

Schlange in der Reptilienauffangstation München

Die Feuerwehrler ließen die Schlange in einen Sack kriechen und brachten sie zunächst in die nahe gelegene Wache. Schließlich kam die Kornnatter in der Reptilienauffangstation unter.

Noch unklar ist, wem die Schlange gehört. Falls sie jemand erkennt oder vermisst, soll sich die Person bitte an die Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße wenden.