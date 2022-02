Am Hart: Betrunkener (22) stürzt ins Gleisbett - U-Bahn mit Vollbremsung

Ein junger Mann ist am Wochenende schwer verletzt worden. Der 22-Jährige hatte Glück im Unglück.

Der Vorfall hat sich am U-Bahnhof Am Hart ereignet. (Symbolbild)

Am Hart - Am Sonntagmorgen ist ein betrunkener 22-Jähriger ins Gleisbett am U-Bahnhof Am Hart gefallen. Er konnte sich noch rechtzeitig in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteinkante retten, bevor eine U-Bahn einfuhr.

Wie die Polizei berichtet, ging der junge Mann gegen 9 Uhr am Bahnsteig entlang. Weil er wohl stark alkoholisiert war, stürzte er ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett am Gleis 1 und verletzte sich schwer.

Am Hart: Mann muss nach Unfall stationär behandelt werden

Trotz seines Zustands rettete sich der 22-Jährige in den Schutzraum. Gerade noch rechtzeitig: Der 37-jährige Triebfahrzeugführer sah bei der Einfahrt der U2 in den Bahnhof den Mann dort liegen und leitete eine Schnellbremsung ein. Die U-Bahn kam rechtzeitig zum Stehen.

Die alarmierten Einsatzkräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus, wo er weiterhin stationär behandelt wird. Der U-Bahnfahrer wurde vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut. Durch die Schnellbremsung wurden keine Fahrgäste verletzt.

U-Bahnhof Am Hart eine Stunde lang gesperrt

Während der Unfallaufnahme war der U-Bahnhof Am Hart etwa eine Stunde lang nicht befahrbar. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.