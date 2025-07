Am Ausgang erwischt: Betrunkene Magdeburger klauen wertvolle Fotografie

Filmfest-Touristen aus Magdeburg schauten sich einen Film im Amerikahaus an. Danach fiel ihnen eine Lee-Miller-Fotografie auf. Kurzerhand steckten sie es ein und wurden erwischt.

Man könne ruhig von einer Schnapsidee sprechen, sagte eine Sprecherin der Münchner Polizei, als sie bei der Presserunde am Dienstag (1. Juli) von den zwei Männern erzählte, die versuchten, eine wertvolle Fotografie von Lee Miller zu stehlen. Denn die beiden Freunde, beide etwa 40 Jahre alt, waren alkoholisiert, der eine stärker als der andere: 0,8 und 1,1 Promille, wie ein Atemalkoholtest der Polizei ergab.

Einer der beiden Magdeburger hatte dem anderen ein Geburtstagsgeschenk gemacht, also den Besuch beim Münchner Filmfest. Die beiden Männer reisten vergangene Woche an. Im Amerikahaus wurde am Freitag (27. Juni) der Film "Queer" vorgeführt, unter anderem mit Hauptdarsteller Daniel Craig (bekannt aus den letzten James-Bond-Verfilmungen). Das wollten sie sich offenbar nicht entgehen lassen.

Foto von der Wand abgehängt, in einen Beutel gesteckt

Derzeit sind im Amerikahaus auch Fotos der US-Legende Elizabeth "Lee" Miller ausgestellt (noch bis 31. Juli 2025). Miller wurde auch deshalb berühmt, weil von ihr ein Foto existiert, wie sie nach der US-Invasion im Zweiten Weltkrieg textilfrei in der Badewanne von Adolf Hitler sitzt.

Den angetrunkenen Magdeburgern scheint beim Filmbesuch eines der Miller-Werke besonders gut gefallen zu haben. Ob es das berühmte Badewannen-Bildnis war, ist nicht bekannt. Aber etwa 4000 Euro sei es in etwa wert, sagte die Münchner Polizei. Kurzerhand hängten sie das Foto von der Wand ab und steckten es in einen Beutel, den sie mitführten.

Der Sicherheitsdienst des Amerikahauses bemerkte das. Er rief die Polizei. Das Foto wurde zurückgehängt und die Magdeburger bekamen eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls. Beide Männer durften aber nach den polizeilichen Maßnahmen weiterziehen.