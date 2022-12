Allach: Nach zwei Tagen – Feuerwehr rettet Kater von Baum

Passanten haben den miauenden Kater bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die holten das Tier mit einer Drehleiter vom Baum und übergaben es der Besitzerin.

Allach - "Gestern haben wir alle Klischees erfüllt", schreibt die Münchner Feuerwehr in einer Mitteilung am Freitag. Zwar komme dies selten vor, doch am Donnerstag mussten die Einsatzkräfte in Allach einen Kater mit der Drehleiter aus einem Baum retten.

Allach: Kater sitzt zwei Tage lang in Baumkrone

Zwei Tage lang saß das weiße Tier auf der Astgabel eines beschneiten Baumes. "Vermutlich beobachtete [die Katze] eine ganze Weile das Treiben unten auf der Straße. Doch irgendwann miaute sie und machte auf sich aufmerksam", so die Feuerwehr.

Passanten bemerkten den Kater und alarmierten den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und holte den Stubentiger auf den Boden zurück. Laut Mitteilung ließ er sich bereitwillig retten.

Die Feuerwehr München hat eine Katze von einem Baum gerettet. © Berufsfeuerwehr München

Schließlich gab die Feuerwehr das Tier der glücklichen Besitzerin zurück.