Aggressive Elster löst Feuerwehreinsatz aus  Entenfamilie gerettet

In den Isarauen konnte die Entenfamilie wieder in die Freiheit entlassen werden.

Isarvorstadt - Mit einem äußerst außergewöhnlichen, dafür aber tierischen Einsatz bekam es die Feuerwehr am Donnerstagmittag zu tun.

Elster attackiert Entenfamilie

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurde sie gegen 12.08 Uhr von einem besorgten Bürger auf eine äußerst aggressive Elster aufmerksam gemacht, welche auf dem Flachdach eines Gebäudes in der Klenzestraße eine Entenmama und ihre Küken attackierte.

Da es dem Beobachter nicht möglich war, selbst das Flachdach im zweiten Obergeschoss zu erreichen, informierte er die Integrierte Leitstelle über den Vogelkampf.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatte die Entenfamilie bereits die Flucht vom Flachdach in den Innenhof ergriffen, wo sie sich in einem Gebüsch vor weiteren Angriffen der Elster in Schutz gebracht hatte.

Die Feuerwehrler sammelten die Enten ein, kontrollierten diese auf etwaige Verletzungen und brachten sie anschließend in einer Transportbox zum Entenweiher in die Isarauen. Dort konnte die unverletzte Entenmama und ihr wohlbehaltener siebenköpfiger Nachwuchs sicher in die Freiheit entlassen werden.