Absurder Streit um Turnschuhe: Dramatischer Polizeieinsatz in Münchner U-Bahnhof

Bis zu 40 Polizisten sind in Neuperlach ausgerückt, nachdem ein 37-Jähriger behauptet hatte, er sei von einem Nachbarn mit einer Machete bedroht worden. Beamten gelingt es, in der U-Bahnstation Therese-Giehse-Allee den 47-Jährigen mit gezogenen Dienstwaffen zu stellen.

Rund 40 Beamte waren in Neuperlach im Einsatz, nachdem ein 37-Jähriger behauptet hatte, er sei von einem Mann mit Machete bedroht worden. (Symbobild)

Der 37-jährige gebürtige Spanier und der 47 Jahre alte Grieche leben schon seit einiger Zeit in einer innig geführten Fehde in einem Mietshaus in Neuperlach Zentrum. Am Dienstagnachmittag eskalierte der Konflikt zwischen den beiden zu einem Großeinsatz, an dem auch Spezialkräfte der Polizei sowie rund 15 Streifenwagen beteiligt waren.

Gegen 14.10 Uhr verständigte der in Neuperlach lebende Spanier den Polizeinotruf. Er gab an, dass es nach einem Streit mit einem Nachbarn (47) in dem Mietshaus zu einer Rauferei gekommen sei. Der Nachbar habe ihn dabei mit einer Machete bedroht. Anschließend sei der Grieche mit der Machete auf die Straße gelaufen. Die Einsatzzentrale schickte einen Zug des Unterstützungskommandos (USK) mit etwa zwei Dutzend Beamten zum Tatort sowie rund 15 Streifenwagen.

Sicherheitskamera erfasst den Verdächtigen

Im Rahmen der Großfahndung wurde der 47-Jährige dank einer Überwachungskamera im U-Bahnhof Therese-Giehse-Allee gesichtet. Der Mann ist für die Polizei kein unbekannter. Er ist bereits wegen Drogenkonsums und Drogenhandels aktenkundig. Wegen zahlreicher Verstöße hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR)gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot für den Bereich des Alten Botanischen Gartens und des Münchner Hauptbahnhofs erlassen.

Die Polizisten schalteten die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ein, die Betriebsleitung sperrte daraufhin die Abfahrt der U-Bahnen im Bahnhof. Dutzende schwer bewaffnete Polizisten stürmten in die Station. Der 47-Jährige war in eine U-Bahn eingestiegen, als er die vielen Polizisten sah, kam er freiwillig wieder raus auf den Bahnsteig. Die Beamten forderten ihn mit gezogenen Dienstwaffen auf, sich flach auf den Boden zu legen und keinerlei Widerstand zu leisten. Der Mann wurde gefesselt und durchsucht. Eine Machete hatte er nicht dabei. Nach Angaben des Griechen hatten sich er und der Spanier sich um den Besitz eines Paares Turnschuhe gestritten.

Schon tags zuvor gab es Streit

Bereits einen Tag zuvor, am 25. Mai, hatte es wegen der beiden Männer schon einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei stellten die Beamten eine Machete sicher. Worum es bei diesem Streit am Vortag ging, ist nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang werden vom Kommissariat 26 geführt.