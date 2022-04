Ableger der Halle 2: Vintage auf dem Viktualienmarkt

Die Halle 2 ist nun auf dem Viktualienmarkt vertreten.

München - Was früher als altmodisch abgestempelt auf dem Müll gelandet wäre, gilt heute oft als chic. Um solche Stücke zu ergattern, muss man sich einen Monat lang nicht mehr auf den für viele weiten Weg nach Pasing ins Gebrauchtwarenhaus der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) machen.

Am Montag eröffnet nämlich auf dem Viktualienmarkt ein Pop-up-Store der Halle 2. In dem Marktstand an der Ecke zur Westenriederstraße 9 kann man dann bis Ende April Kleinmöbel, Schallplatten, Bücher, Wohnaccessoires und Kinderspielsachen kaufen.

"Testlauf" für noch mehr Müllvermeidung

Für Kristina Frank (CSU), die als Kommunalreferentin auch die Chefin der AWM ist, stellt der Pop-up-Store einen "Testlauf" dar, wie die Stadt noch mehr Müll vermeiden und die Gebrauchtwarenhäuser besser machen kann. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 10 bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 16 Uhr. Einkaufen ist nur mit Bargeld möglich.