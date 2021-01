91-Jährige löscht brennendes Zimmer mit Gießkanne

Die Seniorin handelte schnell und machte die Feuerwehr fast arbeitslos. Die 91-Jährige zog sich aber eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Milbertshofen - Die schnelle Reaktion einer 91-jährigen Münchnerin hat am Sonntagabend einen schlimmeren Zimmerbrand verhindert - und der Feuerwehr die Hauptarbeit abgenommen.

Den Beamten zufolge waren gegen 18 Uhr mehrere Gegenstände aus noch unbekannter Ursache in der Wohnung in der Kantstraße in Brand geraten. Die 91-Jährige reagierte sofort und löschte das Feuer mit einer Gießkanne. Währenddessen machte ein Rauchmelder in ihrer Wohnung die Nachbarn auf den Brand aufmerksam, die geistesgegenwärtig den Notruf wählten.

Münchnerin (91) löscht Brand mit Gießkanne

Doch als die Feuerwehr vor Ort eintraf, waren die Flammen bereits gelöscht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die 91-Jährige und transportierte sie mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen und die Wohnung entrauchen. Der Einsatz war bereits nach rund 30 Minuten beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.