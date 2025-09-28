AZ-Plus

Seniorin stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Nymphenburg

Tragischer Verkehrsunfall in Nymphenburg: eine 88-jährige Münchnerin überquert die Gleise und wird von einer Straßenbahn erfasst.
Myriam Siegert |
Die Haltestelle Romanplatz in Nymphenburg.
Die Haltestelle Romanplatz in Nymphenburg. © Sigi Müller
Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag gegen 13 Uhr in Nymphenburg ereignet. Wie die Münchner Polizei am Sonntag berichtet, wollte eine Fußgängerin, eine 88 Jahre alte Seniorin aus München, an der Haltestelle Romanplatz den Gleisbereich überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen.  

Zur gleichen Zeit fuhr an der Haltestelle ein Trambahnfahrer mit einer Straßenbahn der Linie 16 am Romanplatz ein.  Es kam es zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und der 88-jährigen Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin schwerst verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie kurze Zeit später.

Münchnerin von Tram erfasst

Der Trambahnführer sowie die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An der Trambahn entstand ein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme vor Ort seitens der Polizei München kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 2 Stunden / Bewertung:

    Die arme Frau hat ihren Fehler leider bitter büßen müssen.
    Für den Fahrer ist dies in der Tat ein sehr schlimmes Erlebnis, er hat sicherlich psychologische Betreuung durch seinen Arbeitgeber.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH vor 18 Stunden / Bewertung:

    Ich frage mich, wie das am Romanplatz, einen Platz wo sich eine Ampel an die andere reiht passieren kann? Oder dachte jemand das sind die Bäume der Zukunft die da rumstehen?

    Hoffentlich geht es dem Tramfahrer den Umständen entsprechend gut.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 17 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Na ja, mit 88 Jh. ist man halt meistens nicht mehr so topfit. Sehkraft, Gehör, Reaktionsvermögen, Schnelligkeit, Gefahreneinschätzung - alles ist anders als mit 50. Die meisten erleben ja ihren 88. auch gar nicht mehr. 😪

    Antworten lädt ... Kommentar melden
