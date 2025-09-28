Seniorin stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Nymphenburg
Audio von Carbonatix
Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag gegen 13 Uhr in Nymphenburg ereignet. Wie die Münchner Polizei am Sonntag berichtet, wollte eine Fußgängerin, eine 88 Jahre alte Seniorin aus München, an der Haltestelle Romanplatz den Gleisbereich überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen.
Zur gleichen Zeit fuhr an der Haltestelle ein Trambahnfahrer mit einer Straßenbahn der Linie 16 am Romanplatz ein. Es kam es zum Zusammenstoß zwischen der Trambahn und der 88-jährigen Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin schwerst verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie kurze Zeit später.
Münchnerin von Tram erfasst
Der Trambahnführer sowie die Fahrgäste wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An der Trambahn entstand ein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme vor Ort seitens der Polizei München kam es für ca. zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen