81-Jähriger stürzt über Fahrradlenker und erleidet schwere Kopfverletzung

Bei einem Sturz von seinem Rad zieht sich ein 81-jähriger Münchner schwere Kopfverletzungen zu.

Bei einem Unfall mit seinem Rad in der Maxvorstadt wird ein 81-Jähriger aus München am Donnerstag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Senior gegen 11.30 Uhr mit seinem Radl auf der Augustenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei geriet er mit dem Vorderrad in die Gleise der Trambahn.

Radler trug keinen Helm: Schwere Kopfverletzungen nach Sturz

Weil sein Rad dadurch abrupt zum Stehen kam, stürzte der 81-Jährige über den Lenker und knallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich, auch weil er keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde, nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Augustenstraße für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen unter anderem beim Trambahnverkehr kam.