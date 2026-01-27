AZ-Plus

700 Euro Strafe und Führerschein weg: Porsche-Fahrer viel zu schnell unterwegs

Ein 20-Jähriger drückt mit seinem Porsche Cayenne mächtig auf die Tube und gerät in einer Geschwindigkeitskontrolle der Münchner Polizei.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Beamte der Polizeiinspektion 47 Milbertshofen nahmen in der Ingolstädter Straße Geschwindigkeitsmessungen vor. (Symbolbild)
Beamte der Polizeiinspektion 47 Milbertshofen nahmen in der Ingolstädter Straße Geschwindigkeitsmessungen vor. (Symbolbild) © imago images/Panama Pictures

Drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, mindestens 700 Euro Bußgeld und eine verlängerte Probezeit: So teuer kommt einen 20-Jährigen sein automobiler Temporausch zu stehen.

50 km/h erlaubt: Porsche-Fahrer mit 121 km/h erwischt 

Der Kosovare mit Wohnsitz in München hatte es am Freitag  (23. Januar) auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts in einem Porsche Cayenne sehr eilig. 

Der 20-Jährige hatte nicht damit gerechnet, dass Beamte der Polizeiinspektion 47 in diesem Moment Geschwindigkeitsmessungen vornahmen. Gegen 21.20 Uhr registrierten sie bei dem Porsche-Fahrer statt der erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h (abzüglich vier km/h Messtoleranz).

Hinweis der Polizei: Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
11 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 42 Minuten / Bewertung:

    Der rasende Kosovare hat seine Luxusblechkiste vermutlich mühsam vom Lehrlingsgehalt abgestottert. Oder gehört Bruda?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Radl Rainer vor 44 Minuten / Bewertung:

    Wenn er hier bei Freunden wohnt und keine feste Arbeit hat, kann er die Meldepflicht auch freizügig auslegen. Bei einer Fahrzeugkontrolle zeigt er seinen Kosovarischen Pass und damit gilt auch sein Führerschein hier.

    In der Realität, unabhängig von der Herkunft(!), scheint es Fahrschulen und Fahrprüfer zu geben, die mehr als 2 Augen zudrücken, anders kann man sich bestimmte Fahrfehler nicht erklären. Was man so hören und lesen kann, gibt es regelmäßig Betrugsversuche bei der Erlangung einer Fahrerlaubnis.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Radl Rainer vor 49 Minuten / Bewertung:

    Einfach auf der ganzen Ludwig/Leo/Ingo im Abstand von 250m Blitzer installieren und sämtliche Finanzsorgen sind gelöst.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.