700 Euro Strafe und Führerschein weg: Porsche-Fahrer viel zu schnell unterwegs
Drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, mindestens 700 Euro Bußgeld und eine verlängerte Probezeit: So teuer kommt einen 20-Jährigen sein automobiler Temporausch zu stehen.
50 km/h erlaubt: Porsche-Fahrer mit 121 km/h erwischt
Der Kosovare mit Wohnsitz in München hatte es am Freitag (23. Januar) auf der Ingolstädter Straße stadtauswärts in einem Porsche Cayenne sehr eilig.
Der 20-Jährige hatte nicht damit gerechnet, dass Beamte der Polizeiinspektion 47 in diesem Moment Geschwindigkeitsmessungen vornahmen. Gegen 21.20 Uhr registrierten sie bei dem Porsche-Fahrer statt der erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 121 km/h (abzüglich vier km/h Messtoleranz).
Hinweis der Polizei: Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.
- Themen:
- München
- Polizei
- Porsche
- Milbertshofen-Am Hart
