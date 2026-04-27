3,2 Promille: Mann attackiert Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof

Der 39-Jährige soll zunächst einige Frauen am Hauptbahnhof verbal belästigt haben, kehrt dann trotz Platzverweis zurück und widersetzt sich den polizeilichen Maßnahmen.

Am Hauptbahnhof soll ein stark alkoholisierter Mann einen Bundespolizisten ins Gesicht geschlagen haben. Der 39-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter und muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frauen verbal belästigt? Bundespolizei erteilt Mann Platzverweis am Hauptbahnhof

Ein Reisender hatte am Freitag (24. April) gegen 4.45 Uhr eine Streife der Bundespolizei auf den Mann aufmerksam gemacht, weil er mehrere Frauen verbal belästigt haben soll. Nach Angaben der Bundespolizei kontrollierten die Beamten den Mann und erteilten ihm einen Platzverweis.

Wenig später habe der polnische Staatsangehörige offenbar erneut den Hauptbahnhof betreten wollen, was die Bundespolizei dann habe verhindern wollen.

3,2 Promille: Mann (39) soll Bundespolizisten ins Gesicht geschlagen haben

Der Mann begann demnach, "stark zu gestikulieren" und soll einem der Bundespolizisten ins Gesicht geschlagen haben. Der Beamte blieb unverletzt.

Die Streife nahm den Mann fest, auf der Wache in der Denisstraße widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. "Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,20 Promille", so die Bundespolizei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der 39-Jährige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Mann wieder auf freien Fuß.