26-Jähriger schlägt grundlos auf 72-Jährigen ein und rastet bei Festnahme endgültig aus

Grundlos hat ein 26-Jähriger auf einen 72-Jährigen eingeschlagen. Bei seiner Festnahme verletzt er zwei Polizeibeamten.

Ein 72-Jähriger aus dem Landkreis München wurde am Mittwochabend in der Au von einem 26-Jährigen aus München grundlos geschlagen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Senior gegen 19.15 Uhr seinen Pkw in der Eduard-Schmidstraße an den Isarauen ab. Plötzlich bewegte sich ein, zu diesem Zeitpunkt, Unbekannte auf das Fahrzeug zu und wollte sich auf den Beifahrersitz setzen, womit der 72-Jährige allerdings nicht einverstanden war.

Als er sich zu Fuß auf den Weg zur Isar machte, nahm der Unbekannte die Verfolgung auf. Als er den 72-Jährigen eingeholt hatte, schlug er unvermittelt und grundlos mehrfach auf den älteren Mann ein und ergriff anschließend die Flucht.

Auf älteren Herren eingeprügelt – Tatverdächtiger dreht bei Festnahme durch

Passanten, die Zeugen des tätlichen Angriffs wurden, alarmierten den Notruf. Vor Ort leiteten mehrere Polizeistreifen sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe stellen und festnehmen.

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen 26-Jährigen aus München, der sich bei seiner Festnahme äußerst aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, die ihm daraufhin Handschellen anlegten.

Auf dem Weg zur Wache rastete der 26-Jährige aus und griff die Beamten sowohl körperlich als auch verbal an. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst aber dennoch weiterführen.

Der 26-Jährige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen, wurde aber am Donnerstag wieder auf freien Fuß gelassen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Der 72-Jährige, den der Mann attackiert hatte, wurde durch dessen Schläge verletzt und vom Rettungswagen stationär in ein Krankenhaus gebracht.