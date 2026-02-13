Drei Männer rütteln am helllichten Tag an der Türe und wollen sie aufbrechen. Was die Einbrecher nicht ahnen, die Wohnung ist nicht verlassen.

Ein Münchner hat an der Wohnungstür drei Einbrecher verscheucht. Die Polizei fahndet. (Symbolbild)

Ein 25-Jähriger aus München hörte am Donnerstagvormittag merkwürdige Geräusche an seiner Wohnungstür. Erst versucht er, die Angelegenheit zu ignorieren. Doch als dann auch noch jemand im Treppenhaus kräftig an der Türe rüttelte, muss er handeln.

Einbrechertrio an der Tür

Gegen 11 Uhr war es, als der Münchner am Donnerstag an seiner Wohnungstüre verdächtige Geräusche hörte. Jemand im Treppenhaus des Miethauses in der Blumenau rüttelte an der Klinke der Wohnungstür. Dies, so ein Polizeisprecher, ignorierte der Münchner jedoch vorerst. Wenige Augenblicke später konnte der 25-Jährige ein weiteres verändertes Geräusch hören. Er ging zur Wohnungstür, um nachzusehen.

Über den Türspion sah er drei unbekannte Täter im Treppenhaus. Einer von ihnen machte sich an der Tür zu schaffen. Der 25-Jährige schrie die Männer durch die geschlossene Türe an. Das zeigte Wirkung.

Die drei Männer verschwanden aus dem Treppenhaus. Der 25-Jährige aus der Blumenau verständigte allerdings erst ein paar Stunden später den Polizeinotruf, 110. Fahndungsmaßnahmen seien da nicht mehr zielführend gewesen, sagte der Polizeisprecher. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haderunstraße, Gelbhofstraße und Waldwiesenstraße (Blumenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.