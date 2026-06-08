21-Jähriger in Schockraum: Schwerer Autounfall in Sendling
Bei einem Verkehrsunfall in Sendling sind am frühen Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Aufräumungsarbeiten an der Kreuzung Thalkirchner Straße und Tumblingerstraße nahmen mehrere Stunden in Anspruch.
Kollision auf Münchner Kreuzung: 21-Jähriger kommt ins Krankenhaus
Um kurz vor 18 Uhr sei der automatische E-Call aus einem der Unfallfahrzeuge in der Leitstelle eingelaufen, teilt die Feuerwehr am Montag mit.
Vor Ort stellte sich demnach heraus, dass ein Mercedes und ein Audi im Kreuzungsbereich zusammengestoßen waren. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen.
Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle ziehen sich lange hin
Der Rettungsdienst habe einen 21-jährigen Fahrer "aufgrund des Unfallhergangs" vorsorglich in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der zweite Beteiligte (42) sei ambulant versorgt worden.
Die Feuerwehr nahm austretende Betriebsstoffe auf und sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren ab. Die Kreuzung war bis zum Abschluss des Einsatzes vollgesperrt.
Zur Höhe des Sachschadens und zum Unfallhergang liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.
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