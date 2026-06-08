Auf einer Kreuzung in Sendling stoßen zwei Autos zusammen, ein 21-Jähriger muss ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

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Der Unfall an der Kreuzung Thalkirchner Straße und Tumblingerstraße forderte zwei Verletzte, ein Mann kam ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Sendling sind am frühen Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Die Aufräumungsarbeiten an der Kreuzung Thalkirchner Straße und Tumblingerstraße nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Kollision auf Münchner Kreuzung: 21-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Um kurz vor 18 Uhr sei der automatische E-Call aus einem der Unfallfahrzeuge in der Leitstelle eingelaufen, teilt die Feuerwehr am Montag mit.

Vor Ort stellte sich demnach heraus, dass ein Mercedes und ein Audi im Kreuzungsbereich zusammengestoßen waren. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen.

Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle ziehen sich lange hin

Der Rettungsdienst habe einen 21-jährigen Fahrer "aufgrund des Unfallhergangs" vorsorglich in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der zweite Beteiligte (42) sei ambulant versorgt worden.

Zur Höhe des Sachschadens und zum Unfallhergang liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, die Polizei ermittelt. © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr nahm austretende Betriebsstoffe auf und sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren ab. Die Kreuzung war bis zum Abschluss des Einsatzes vollgesperrt.

Zur Höhe des Sachschadens und zum Unfallhergang liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.