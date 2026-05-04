20-Jähriger springt auf Güterzug: Schwere Verbrennungen und Ermittlungen

Der Mann klettert am S-Bahnhof Freimann über ein Brückengeländer und springt auf einen im Gleisbereich stehenden Güterzug. Das hat Folgen.

Der Mann war laut Bundespolizei "zunächst nicht ansprechbar" und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Münchner Klinikum. (Symbolbild)

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München hatte die Leitstelle über den Vorfall informiert: Am S-Bahnhof Freimann ist es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Ein 20-Jähriger erlitt dabei "schwerste Verletzungen", teilte die Bundespolizei mit.

Nach Spannungsüberschlag ins Gleis gestürzt: Schwere Verbrennungen am Bein

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der junge Mann am Sonntag (3. Mai) gegen 17 Uhr über ein Brückengeländer und sprang anschließend auf einen im Gleisbereich stehenden Güterzug.

"Dabei kam es durch die Oberleitung zu einem Spannungsüberschlag, infolgedessen der Deutsche schwere Verbrennungen am Bein erlitt und in den Gleisbereich stürzte", so die Bundespolizei weiter. Eine Zeugin verständigte umgehend den Notruf.

"Lebensgefahr besteht nicht": 20-Jähriger im Krankenhaus

Der Verletzte habe sich anschließend selbstständig aus dem Gleisbereich begeben; er sei dort von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums München und der Berufsfeuerwehr München angetroffen worden.

Der Mann war den Angaben zufolge "zunächst nicht ansprechbar" und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Münchner Klinikum: "Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht." Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde eine freiwillige Blutentnahme durchgeführt.

Die betroffenen Gleise waren für rund 70 Minuten gesperrt. Der Vorfall hatte kaum Auswirkungen auf den Bahnverkehr.