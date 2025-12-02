16-Jähriger St.-Pauli-Fan in München ausgeraubt – eine Frage sicherte ihm die Heimfahrt

Der 16-Jährige war am Samstagabend nach dem Bundesligaspiel Bayern gegen St.Pauli (3:1) im Bahnhofsviertel unterwegs, als er von drei Männern angesprochen wurde – die gingen nicht ohne Beute.

Das Spiel FC Bayern München gegen FC St. Pauli in der Allianz-Arena endete am 29.11. mit einem 3:1-Sieg der Münchner. Ein Gast-Fan ist nach Abpfiff im Bahnhofsviertel überfallen und ausgeraubt worden. Die Kripo ermittelt.

Den Ausflug nach München zum Bundesligaspiel FC Bayern gegen den FC St. Pauli wird der 16-jährige Hamburger in keiner guten Erinnerung behalten. Sein Team unterlag am Samstag den Münchnern in der Allianz Arena mit 1:3 Toren. Am Abend wurde der Teenager im Bahnhofsviertel dann auch noch überfallen und ausgeraubt.

Nach der Niederlage im Stadion der Raubüberfall im Bahnhofsviertel

Nach Abpfiff fuhr der 16-Jährige mit seinen beiden Freunden (16 und 17) mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Die drei St.-Pauli-Fans wollten vor der Heimfahrt nach Hamburg noch in der Nähe des Bahnhofsplatzes etwas essen. Kurz vor dem Lokal wurden die Jugendlichen gegen 19.30 Uhr von drei fremden Männern angesprochen.

Einer wollte von dem 16-Jährigen wissen, ob er St.-Pauli-Fan ist. Weil dem Hamburger sofort klar war, dass Ärger aufzieht, bestritt er, St.-Pauli-Fan zu seinen. Doch die Notlüge half nicht, die Männer sahen, dass er eine Fantasche des Hamburger Clubs über der Schulter trug, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Täter nimmt Fußball-Fan in Schwitzkasten

Einer der Männer griff unvermittelt nach der Tasche und nahm den 16-Jährigen in den Schwitzkasten. Anschließend zog der Angreifer mit Gewalt die Umhängetasche über den Kopf des Teenagers.

Nachdem der 16-Jährige etwas auf Abstand gehen konnte, bat er den Täter geistesgegenwärtig, er solle ihm wenigstens den Ausweis und das Zugticket für die Heimfahrt nach Hamburg zurückgeben. Der Angreifer leerte den Inhalt der Tasche auf den Boden. Das Bargeld, etwa 20 Euro, und die St.-Pauli-Tasche behielt er allerdings.

Auswertung der Überwachungskameras in Tatortnähe

Der 16-Jährige lief mit seinen Sachen vom Tatort weg und verständigte den Polizeinotruf. Auch der Täter und seine beiden Begleiter verschwanden unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf die Täter. Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kripo wertet die Aufnahmen der Überwachungskameras am Bahnhofsplatz und im Hauptbahnhof aus. Möglicherweise wurden der Täter und seine Begleiter gefilmt. Eine Personenbeschreibung der Männer liegt nicht vor. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/29100 entgegen.