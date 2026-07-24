16-Jähriger rast mit BMW durch München und liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 16-Jähriger aus München rast am Mittwochnachmittag mit einem BMW durch Oberföhring – auf einmal hat er die Polizei im Nacken und liefert sich mit dieser ein Verfolgungsrennen – und das war noch lange nicht alles.

Ein 16-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag mit einem BMW ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert. (Symbolbild)

Diesen Tag wird ein 16-Jähriger aus München wohl so schnell nicht vergessen, denn er hat nun richtig Ärger am Hals. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche gegen 13.45 Uhr mit einem BMW auf der Effnerstraße unterwegs und dabei viel zu schnell.

Als der Teenager eine zivile Polizeistreife überholte, nahm diese sofort die Verfolgung des zu flott fahrenden BMW auf. Davon ließ sich der 16-Jährige zunächst nicht beeindrucken und drückte weiter aufs Gas. Wenig später gelang es den Polizisten dann doch, den rasenden Jugendlichen anzuhalten.

16-Jähriger hatte keinen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss

Der BMW, mit dem der 16-Jährige unterwegs war, gehört einem Angehörigen. Dass er in seinem Alter noch keinen Pkw-Führerschein hat, versteht sich von selbst.

Bei der Überprüfung vor Ort ergab sich zudem der Verdacht, dass der Teenager unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Nach der Blutentnahme und der Anzeigensachbearbeitung wurde er nach Rücksprache mit seinen Sorgeberechtigten wieder entlassen. Im Gepäck hat der 16-Jährige nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss eines berauschenden Mittels.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.