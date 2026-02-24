15-Jähriger in München bei Überfall mit Messer verletzt

Der Schüler ist nachts in einer Grünanlage am Harras unterwegs. Zwei Männer wollen ihm Geld und Handy abnehmen. Als sich der Teenager wehrt, erleidet er eine Schnittwunde an der Hand. Die Täter entkommen unerkannt.

Die Polizei fahndet nach zwei Männer, die am Harras einen Schüler überfallen haben. (Symbolbild)

Zwei unbekannte Männer haben am Samstag gegen 0.40 Uhr in einer Grünanlage in der Bodenehrstraße am Harras einen Schüler überfallen. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Geld und Handy von ihm.

Beim Versuch, sich gegen die beiden Männer zu wehren, erlitt der 15-Jährige nach Polizeiinformationen eine Schnittwunde an der rechten Hand. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter nach Angaben eines Polizeisprechers ohne Beute vom Tatort. Der Schüler lief zunächst nach Hause und erzählte seiner Mutter von dem Überfall. Die Polizei wurde erst anschließend über den Raub informiert. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, über 18 Jahre alt, 190 cm groß, kräftige, stämmige Figur, dunkle Augen, dunkler

Bart unter der Lippe; schwarze hüftlange, glänzende Winterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze „Full-Face“-Maske, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose von Nike, schwarze Nike-Turnschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, schlank, hüftlange, dunkle Daunenwinterjacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze, schwarze Maske über Mund und Nase, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose, schwarze Nike Air-Forc- One-Turnschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bodenehrstraße im Bereich der Grünanlage (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Telefon: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.