Der Schüler und sein Begleiter fielen einer Polizeistreife in Schwabing nur auf, weil sie keine Helme trugen. Als die Beamten die Vespa stoppen wollten, gab der 15-Jährige Vollgas und versuchte, mit halsbrecherischen Fahrmanövern über den Gehweg zu entkommen.

Mit so einer Vespa wurde der in München lebende Schüler von der Polizei erwischt. Er soll ihn bereits im März geklaut haben. (Symbolbild)

Einer zivilen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) fiel am Dienstagabend im Bereich der Kreuzung Mainzer Straße und Speyerer Straße eine Vespa mit zwei jungen Burschen auf. Weil beide keine Motorradhelme trugen, wollten die Polizisten den Fahrer des Rollers stoppen. Doch der drehte das Gas voll auf und versuchte, der Polizeistreife zu entkommen.

Mit Vollgas über den Gehweg

Die Zivilbeamten schalteten an ihrem Auto das Blaulicht ein. Unmittelbar darauf fuhr der Schüler mit dem Roller auf den Gehweg der Mainzer Straße und brauste in Richtung der Parzivalstraße davon. Der Teenager, so eine Polizeisprecherin, "bog, immer noch auf dem Gehweg fahrend, nach rechts in die Parzivalstraße ab. Dort versuchte er, zu wenden." Dabei verlor der Schüler allerdings die Kontrolle über die Vespa.

Er und sein Sozius stürzten. Fahrer und Beifahrer setzten die Flucht zu Fuß fort. Den 15-Jährigen konnten die beiden Polizisten einholen und festnehmen. Dabei wehrte sich der Teenager massiv. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt, als sie den Verdächtigen überwältigten und zu Boden brachten. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß weiter und entkam unerkannt.

Bisher war der 15-Jährige polizeilich nicht bekannt

Bei dem Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 15-jährigen Tunesier, der in München wohnt. Er hat keine Fahrerlaubnis für ein Kleinkraftrad. Die Vespa wurde der eigentlichen Besitzerin bereits im vergangenen März gestohlen. Das angebrachte Versicherungskennzeichen war laut Polizei ebenfalls gestohlen.

Da kommt einiges zusammen: Der 15-Jährige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Diebstahls, eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 54.