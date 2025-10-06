15-Jährige aus München schlägt mutmaßlichen Sexualtäter in die Flucht – Polizei bittet um Hilfe

Der komplett schwarz gekleidete Mann soll eine Schülerin an einem Spielplatz am Tassiloplatz am Sonntagabend angegriffen haben. Das Mädchen kann sich losreißen und davonlaufen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Sonntagabend in der Au versucht hat, eine 15-Jährige zu vergewaltigen. (Symbolbild)

Das Mädchen hatte sich am Sonntag mit einem Freund verabredet und wollte sich mit ihm am Spielplatz am Tassiloplatz treffen. Gegen 18 Uhr soll dort plötzlich ein fremder Mann aufgetaucht sein und Skimaske und Sonnenbrille getragen haben. Der Angreifer packte die 15-Jährige von hinten und versuchte, nach Angaben der Polizei, die Hose der Schülerin herunterzuziehen. Zudem soll er sie mit einem Stein am Kopf verletzt haben.

Täter entkommt trotz Sofortfahndung

Die Schülerin konnte sich losreißen. Der Unbekannte rannte in Richtung Welfenstraße. Das Mädchen ging nach Hause und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und war komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Unterstützung.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Tassiloplatzes, Welfenstraße, Balanstraße und Orleansstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29100.