14-Jährige klaut Champagner aus Münchner Club

Die Schülerin und ihr Freund (23) plündern einen gesicherten Kühlschrank in der 089-Bar in München und stecken Spirituosen für 2000 Euro ein. Darum ist das Paar so schnell erwischt worden.

Die Polizei hat eine 14-Jährige und ihren Begleiter am Hauptbahnhof mit einer Tasche voller gestohlener Spirituosen festgenommen. (Symbolbild)

Das Schloss des Getränkekühlschranks in dem Club am Maximiliansplatz war geknackt, einige der teuersten Getränke darin verschwunden: Es fehlten neben einer Flasche Champagner von Moët & Chandon, eine Flasche Sambuca, ein Fläschchen Espresso-Likör, sowie eine Menge Red-Bull-Dosen. Genug für eine Party und im Gesamtwert von geschätzt rund 2000 Euro.

Kamera liefert gestochen scharfe Bilder

Ein Barkeeper aus der 089-Bar bemerkte am frühen Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr, dass das Getränkelager geplündert worden war. Was die Diebe offenbar übersehen hatten: Der Kühlschrank ist durch eine Überwachungskamera gesichert. Der Mitarbeiter sah sich die Videoaufzeichnungen an. Auf der waren eine junge Frau und ein Mann zu sehen, wie sie die Flaschen aus dem Kühlschrank nahmen und in eine Tasche packten. Der Mitarbeiter informierte seine Kollegen über den Diebstahl.

Überwachungsvideo belastet Paar schwer

Ein Zufall sorgte dafür, dass das Paar nur kurze Zeit später aufflog: Ein weiterer Mitarbeiter der 089-Bar lief den Verdächtigen am Morgen zufällig im Hauptbahnhof über den Weg. Er erkannte die Verdächtigen vom Video und verständigte den Polizeinotruf.

Eine Streife nahm wenig später eine 14 Jahre alte Schülerin aus dem Landkreis Ebersberg und ihren Begleiter, einen 23-jährigen Syrer, fest. Der Mann war früher in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Landshut gemeldet. Die Tasche mit den gestohlenen Spirituosenflaschen und Dosen hatte das Paar bei der Festnahme noch bei sich.

Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls

Beide Verdächtige wurden zur Wache gebracht und angezeigt. Gegen beide wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Der 23-Jährige ist bei der Polizei bereits wegen diverser Drogendelikte aktenkundig, aber auch wegen Diebstahls.

Er befindet sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die 14-Jährige ist ebenfalls wegen Diebstahlsdelikten bei der Polizei aktenkundig. Zudem ist sie schon öfter von zu Hause ausgerissen. Sie wurde am Morgen ihrer Mutter übergeben.

Wie kam die Minderjährige in den Club?

Das Jugendamt wird, wie in solchen Fällen üblich, eingeschaltet. Unklar ist, wie die 14-Jährige frühmorgens unbemerkt in eine Diskothek kommen konnte, ohne dass sie dem Sicherheitspersonal auffiel. "Mögliche Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sind Gegenstand der Ermittlungen", sagte eine Polizeisprecherin.