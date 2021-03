In Allach haben drei minderjährige Buben ein Mädchen sexuell belästigt. In Lochhausen und Mittersendling hat die Polizei zwei Männer nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen.

Allach - Am Donnerstagabend haben zwei Jugendliche eine 14-Jährige am S-Bahnhof Allach sexuell belästigt, nachdem ein Dritter sie dazu angestiftet hatte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die minderjährigen Mitglieder der Gruppe aufgenommen.

Der Bruder des belästigten Mädchens rief die Polizei

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die Buben im Alter von 12, 13 und 14 Jahren am Bahnsteig auf, als das Mädchen an ihnen vorbeiging. Der 13-Jährige soll die zwei anderen gegen 18.10 Uhr dazu angestachelt haben, die Jugendliche gegen ihren Willen am Gesäß zu berühren. Der Bruder des Mädchens war ebenfalls am Bahnhof zugegen und rief die Polizei. Diese nahm nahm nach eigenen Angaben zwei der drei Buben vor Ort fest, den mutmaßlichen Anstifter trafen sie an seinem Wohnsitz an. Anschließend wurden sie ihren Eltern übergeben und ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Ärger mit Exhibitionisten in München

An demselben Nachmittag kam es in zwei weiteren Münchner Bezirken zu Polizeieinsätzen, weil Männer in der Öffentlichkeit unangenehm auffielen. An einem Bach in Lochhausen bemerkte eine 72-jährige Münchnerin einen onanierenden 55-Jährigen. Als sie ihn aufforderte, das zu unterlassen, verfolgte er die Dame. Sie rief die Polizei, woraufhin er festgenommen wurde. Gegen den Mann wird wegen exhibitionistischer Handlung ermittelt.

In Mittersendling entdeckte derweil eine 51-jährige Münchnerin ebenfalls eine onanierende Person. Der 63-jährige Münchner versteckte sich dabei in einem Gebüsch und beobachtete Kinder. Die Polizei nahm ihn in der Umgebung fest und leitete ein Verfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.

