13-Jährige in Giesing sexuell belästigt: Münchner (65) angezeigt
Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei hat den gewünschten Erfolg gebracht: Der Tatverdächtige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt.
U-Bahnhof Giesing: Mädchen (13) von Mann (65) sexuell belästigt
Wie die Polizei weiter berichtet, stand ein 13 Jahre altes Mädchen aus München am Dienstag (16. Dezember) gegen 15.30 Uhr auf der Rolltreppe am U-Bahnhof Giesing und fuhr nach oben.
Hinter ihr stand dabei ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München, der dem Mädchen nach Angaben der Polizei "plötzlich von hinten zwischen die Beine" fasste und es "an den Innenseiten der Oberschenkel" streichelte.
Tatverdächtiger wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt
Als die 13-Jährige dies bemerkt habe, sei sie davongelaufen und habe ihre Mutter verständigt, die wiederum den Polizeinotruf 110 wählte.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen "in der direkten Umgebung" an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 17 ermittelt weiter.
- Themen:
- München
- Polizei
- Obergiesing-Fasangarten
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen