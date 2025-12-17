13-Jährige in Giesing sexuell belästigt: Münchner (65) angezeigt

Auf der Rolltreppe am U-Bahnhof Giesing berührt der Mann das Mädchen unsittlich. Wenig später nimmt die Polizei den Tatverdächtigen bereits fest.

Die 13-Jährige wurde auf der Rolltreppe stehend von einem 65-Jährigen von hinten begrapscht. (Symbolbild)

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei hat den gewünschten Erfolg gebracht: Der Tatverdächtige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt.

U-Bahnhof Giesing: Mädchen (13) von Mann (65) sexuell belästigt

Wie die Polizei weiter berichtet, stand ein 13 Jahre altes Mädchen aus München am Dienstag (16. Dezember) gegen 15.30 Uhr auf der Rolltreppe am U-Bahnhof Giesing und fuhr nach oben.

Hinter ihr stand dabei ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München, der dem Mädchen nach Angaben der Polizei "plötzlich von hinten zwischen die Beine" fasste und es "an den Innenseiten der Oberschenkel" streichelte.

Tatverdächtiger wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt

Als die 13-Jährige dies bemerkt habe, sei sie davongelaufen und habe ihre Mutter verständigt, die wiederum den Polizeinotruf 110 wählte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen "in der direkten Umgebung" an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 17 ermittelt weiter.