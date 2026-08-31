AZ-Plus

100 km/h in München: Polizei stellt Audi S8 sicher - auch Beifahrer drohen Konsequenzen

Die beiden Männer rasen mit fast 100 Sachen in einem Audi S8 durch den Norden der Stadt. Der Mann am Steuer ist Fahranfänger und muss um seinen Führerschein fürchten. Der Beifahrer fürchtet um seinen Audi, den die Polizei sicherstellte. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Polizisten haben zwei Motorsportfans aus München aus dem Verkehr gezogen. (Symbobild)
Polizisten haben zwei Motorsportfans aus München aus dem Verkehr gezogen. (Symbobild) © IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER

Die nächtliche Spritztour eines 18-Jährigen aus München im Auto eines Freundes hat für beide Männer ziemlich unangenehme Auswirkungen. Die in München lebenden Bulgaren wurden am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr von einer Zivilstreife der Polizei in Milbertshofen erwischt.

Fast 50 Sachen zu schnell

Der 18-Jährige saß am Steuer eines Audi S8. Er raste laut Polizei in der zwölf Jahre alten Limousine über die Ingolstädter Straße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Das Einsatzfahrzeug ist mit einer speziellen Videokamera ausgerüstet, um Geschwindigkeitsverstöße zu dokumentieren.

Der Audi war laut Polizeivideo mit knapp 100 Sachen unterwegs. Erlaubt ist in dem Abschnitt allerdings lediglich Tempo 50. "Der Audi wurde mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h, abzüglich der Messtoleranz, gemessen", so eine Polizeisprecherin am Montag.

Der 18-Jährige hat erst seit kurzer Zeit eine Fahrerlaubnis und befindet sich zudem in der Probezeit. Er muss sich nun wegen gleich mehrerer Verkehrsdelikte verantworten. Am Ende könnte die Probezeit für den Fahranfänger verlängert werden, im schlimmsten Fall könnte die Fahrerlaubnis entzogen werden.

Besitzer des Audis ist ebenfalls dran

Sein Beifahrer ist der Halter der in die Jahre gekommenen Audi-Limousine. Auch er hat jetzt Ärger mit der Polizei. Der Audi hat nach Polizeiangaben stark abgefahrene Reifen. Zudem gab eine technische Überprüfung des Fahrzeugs durch die Polizisten erste Hinweise, dass an dem Wagen erheblich herumgebastelt worden war. Die Schubabschaltung am Motor soll deaktiviert sein, der Schalldämpfer in der Mitte fehlt angeblich und am Katalysator könnte manipuliert worden sein. Der Audi wurde zur weiteren technischen Untersuchung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der wahre tscharlie vor 16 Stunden / Bewertung:

    Beim Fahranfänger ist sicherlich der Schein weg. Und bei der Geschwindigkeit ist eigentlich der Beifahrer mitschuldig, weil er das Rasen nicht verhindert hat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutwaszursache vor 16 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Wie eben angemerkt zu der Geschichte im Perlacher Forst: vermissen Sie hier eine Stellungnahme des ADAC?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JENZZ vor 17 Stunden / Bewertung:

    Für jeden was dabei: Gutachter, Bußgeldstelle, Fahrerlaubnisbehörde.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.