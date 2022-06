Stadtspaziergang am Stachus: Sommer in der Stadt

Dieses Mal widmet der Stadtspaziergänger seine Kolumne dem erfrischenden Nass am Stachus-Brunnen.

München - "I renn zur Gaudi durch'n Brunna am Stachus, geh durch d'Fuaßgängerzone patschnass..." So viel zu einer der schönsten, musikalischen Hommagen an München von der Spider Murphy Gang.

Brunnen am Stachus ist ein Lebensgefühl

Und ja, der Stachus ist mehr als nur ein Brunnen, er ist ein Lebensgefühl. Und man erlebt ein wenig von dieser Leichtigkeit aus dem Song, wenn man das Treiben beobachtet.

Wie ein Scherenschnitt: Die Tochter zieht, die Mutter zügelt ein wenig. © Sigi Müller

In den letzten Tagen war ich ein paar Mal da, hab mich auf einen der Steinwürfel in die Sonne gesetzt und war, wenn der Wind drehte, umhüllt von einem Wassernebel und habe einfach nur das Gefühl genossen, mitten in München an einem Platz zu sein, an dem sich die Welt trifft.

Kinder springen durch die Wasserfontänen

Kinder springen, laut schreiend, durch die Wasserfontänen. Schnell von den Eltern ausgezogen, damit nicht alle Klamotten nass werden, und in Ermangelung von Badekleidung reicht schon auch mal nur eine Unterhose.

Mittendrin im ersehnten kühlen Nass. © Sigi Müller

Das Erstaunliche ist, dass auch Erwachsene, zunächst vorsichtig einen Fuß in den Wasserstrahl haltend, zurücktreten, weil sie nasse Füße bekommen haben - und dann plötzlich durchstarten und durch den Brunnen flitzen.

Und natürlich geht dann der Weg durch die Fußgängerzone weiter - und natürlich patschnass, so wie es damals, 1982, Günther Sigl auf der LP "Tutti Frutti" sang und dies bis heute tut. Auch wenn er, wie er mal zugegeben hat, selber eigentlich nie durch den Brunnen geflitzt ist. Und auch nie "high" am Monopteros gesessen hat.

Liebslings-Fotohintergrund: Der Brunnen

Selfies werden in Massen gemacht. Mit zwei umgehängten Kameras schnell als Fotograf enttarnt, drückt man mir öfter Handys in die Hand mit der Bitte, ein Foto von zwei Verliebten oder von Familien zu machen. Natürlich mit dem Brunnen im Hintergrund und natürlich gerne. Bitte recht freundlich, klick.

Auch für die Tauben ist der Brunnen eine willkommene Abkühlung. © Sigi Müller

Zwischen vielen Kinderbeinen hindurch bahnen sich Tauben ihren Weg zum Wasser, um den Durst, bedingt durch die vorher genossenen, salzigen Pommes aus dem nahe liegenden Fastfoodtempel, zu stillen. Leider schwimmt auch viel Verpackung im Wasser. Zamperl, mit und ohne Leine, flitzen durch die Wasserstrahlen, genießen das Leben.

Kamera zwischen zwei Düsen durchgesteckt

Ich habe versucht, einmal ganz besondere Bilder zu machen und dabei sogar einmal eine Kamera zwischen zwei Düsen durchgesteckt, drei Millimeter über dem Boden nach oben gekippt, mit einer achttausendstel Sekunde belichtet und durch die Fontänen fotografiert.

Der Stachus-Brunnen mal aus der Froschperspektive: Zwischen zwei Wasserfontänen mit einer ultrakurzen Belichtungszeit hat der AZ-Stadtspaziergänger den hochsommerlichen Moment festgehalten. © Sigi Müller

Nur ja keinen der beiden Wasserstrahlen berühren, nicht das Wasser aufspleißen und die Kamera versenken. Dabei ist ein außergewöhnliches Sommerfoto entstanden. Man spürt die Tropfen auf der Haut.

Nein, ich renn nicht zur Gaudi durch'n Brunna am Stachus, schon gar nicht nicht mit zwei Kameras.

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller