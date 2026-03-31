Stadtspaziergänger Sigi Müller: Unterwegs im Münchner Norden

Der Stadtspaziergänger Sigi Müller nimmt uns mit auf einen Rundgang im Münchner Norden. Die Moosacher Straße ist dieses Mal das Ziel – an sich kein lauschiges Eck, aber dennoch spannend.

Wie ein Scherenschnitt: ein herrliches Wolkenbild mit dem Olympiaturm im Gegenlicht von der Moosacher Straße aus gesehen.

Um diese Zeit im Jahr gehe ich oft auch einmal Wege, die nicht unbedingt zur unbedingten Nr. 1 der Münchner Sehenswürdigkeiten gehören. Ich sage nur: Moosacher Straße

Es ist ja jetzt die Zeit, wo der Frühling zwar schon zu spüren ist, aber die Fotos, die ich jetzt mache, könnten genauso gut aus dem Dezember stammen. Die Bäume noch ohne Blätter und wenn ich die Krokusse oder andere Frühblüher aus dem Bild weglasse, steht so gut wie nichts wirklich für Frühling.

An der Hanauer Straße dagegen wird noch kräftig gewerkelt. © Sigi Müller

So fuhr ich mit der U-Bahn zum OEZ, lief die Hanauer Straße hinunter zur Moosacher Straße. Eigentlich hatte ich eine Jeans kaufen wollen, aber der angesagte Regen blieb aus und ein Sonnen-Wolkengemisch zeigte sich über dem Himmel. Der Wind formte ständig neue Himmelsbilder. Mal dunkle und drohende Wolkenberge, Minuten später blauer Himmel und gleißende Sonne. Spannendes, wildes Licht – deswegen also die Planänderung. Ich bin ja ein spontaner Mensch.

Fast schon ein Wahrzeichen: der alte Verwaltungsbau der Knorr-Bremse. © Sigi Müller

Eine große Baustelle in der Hanauer Straße, Bagger, große LKW, aber auch Leerstand in einem großen Gebäudekomplex. An der Kreuzung von Hanauer- und Triebstraße, also am Frankfurter Ring ging es nach rechts. Eine Tankstelle auf der einen Seite, Beate Uhse auf der anderen Seite.

Ein ganzes Stück weiter, eine ehemalige Brache. Vor einigen Jahren fotografierte ich hier eine Veranstaltung in einem großen Hotel, welches damals noch alleine in der Landschaft stand. Heute ist das Gelände fast komplett bebaut. Große Hotels, Bürogebäude, eine Berufsschule, Wohngebäude.

Ein neuer Stadtteil an der Landshuter Allee, Ecke Moosacher Straße. © Sigi Müller

Fast eine kleine, neue Stadt, direkt neben der altehrwürdigen Knorr-Bremse, mit dem Namen "Am Oberwiesenfeld" ist entstanden. Einige wenige Grundstücke werden noch bebaut, aber das meiste ist fertig.

Ein Stück weiter das historische BMW-Werk, das wirklich hübsch herausgeputzt worden ist. Es gibt doch so einiges zu entdecken, wenn man sich einmal darauf einlässt.

Als ich in die Lerchenauer Straße einbiege, sehe ich bald in der Ferne den Olympiaturm im Gegenlicht. Mit den blattlosen Bäumen davor sieht das Foto später aus wie ein Scherenschnitt.

Ein Schmuckstück aus den Jahren 1917/18: Hier, am Standort der ehemaligen Rapp-Motorenwerke, ist die Keimzelle der Bayerischen Motorenwerke an der Moosacher Straße. © Sigi Müller

Und natürlich habe ich auch Krokusse fotografiert, denn was man auf den Bildern heute nicht sehen kann: Es war ein wunderschöner Vorfrühlingstag!



In diesem Sinne eine schöne Woche!

Ihr Sigi Müller