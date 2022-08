Stadtspaziergänger mit Monaco Fränzy: A bisserl was geht immer no

"Sommer in der Stadt" ist die München-Hymne. Doch jetzt gibt's eine neue - und Orte, die bei der Spider Murphy Gang noch keine Rolle spielten.

München - Eigentlich wollte ich diese Geschichte schon vor zwei Jahren erzählen. Da war es erst ein paar Monate her, dass "Schmucklos" von Thomas Schwendemann ins Kino kam. Eine Hommage an die früheren Münchner Kultfernsehserien.

"De preißlt aweng": Fränzy kommt aus Bielefeld

Nach der Premiere ging's zur Party im Giesinger Bräu, und da spielten die Monaco Fränzys mit Thomas' Frau Fränzy als Sängerin. Im Film gibt es eine kultige Szene, wo Günther und Barney von der Spider Murphy Gang der Fränzy bei dem Song "München" Bairisch beibringen - und Günther dann zu Barney meint: "De preißlt aweng." Nun, Fränzy kommt aus Bielefeld, und auf dem Soundtrack zum Film ist natürlich auch der Song "München".

Monaco Fränzys im Konzert - hier im Backstage an der Friedenheimer Brücke. © Sigi Müller

Damals hatte ich beschlossen, diesen Song und die Monaco Fränzys vorzustellen. Im Januar trafen wir uns noch bei ihrem Konzert im Backstage, doch da hatte sich bereits ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr böser Exportartikel aus China entwickelt und war auf dem Weg zu uns - oder sogar schon da. Wuhan kannte plötzlich jeder - und dann stand die Welt still. Die kulturelle Welt am stillsten.

Mit Fränzy durch München gezogen

Vor ein paar Tagen dann bin ich mit Fränzy durch die Stadt gezogen. Fränzy mit Gitarre - und so sind wir die Stellen, die im Song vorkommen, aber auch andere, die aktuell zu den Hotspots zählen, abgegangen und Fränzy spielte ihren Münchensong.

Ein hymnischer Platz: Monaco Fränzy spielt am Gärtnerplatz - und die Münchner lauschen. © Sigi Müller

So waren wir am Gärtnerplatz, dem Wedekindplatz, auf der Hackerbrücke beim Sonnenuntergang und an der Maximiliansbrücke, wo wir auf die Bandpianistin Kathi Kubsch trafen und die beiden den Song gemeinsam performten. Den Leuten hat's gefallen.

Ich bin ja schon sehr lange Fan von den Spiders, und "Sommer in der Stadt" ist meine absolute Hymne auf München.

"Sommer in der Stadt": Es gibt mittlerweile andere Hotspots

Nun gibt es eine weitere Hymne. Und bei unserem Zug durch München stellte ich fest, dass es mittlerweile auch völlig andere Hotspots gibt. Nur noch ganz wenige rennen noch "nackert durch'n Englischen Garten". Auch der Rauch um den Monopteros hat sich gelichtet.

Wedekindplatz war einst verranzt

Erstaunlich, was sich seitdem alles geändert hat. Schwabing bestand damals fast nur aus Liveschuppen. Auf dem Weg zum Podium musste man an der Schwabinger 7 vorbei, am Alten Hut und oft schaffte man es nicht weiter. Der Wedekindplatz war ein verranzter Platz, an dem man schnell vorbei ging.

Monaco Fränzy am Wedekindplatz mit der berühmten Laterne - ein neuer Sommer-Hotspot. © Sigi Müller

Heute gibt es kaum noch Lokale, in denen Livemusik gespielt wird. Und der Wedekindplatz, mit der Laterne von der Schwabinger Gisela, ist jetzt ein echtes Schmuckstück.

Hackerbrücke beim Sonnenuntergang: Nur noch wenige Plätze

Gehen Sie doch einmal zum Sonnenuntergang zur Hackerbrücke, aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie keinen freien Platz mehr finden.

Den Song können Sie sich übrigens hier anhören:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Viel Spaß damit! In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller