Was kaum einer weiß: Stadträte in München erhalten nicht nur eine "Dienstaufwandsentschädigung". Sie bekommen auch noch Hunderte Euro extra, wenn sie auf ihr Diensthandy verzichten. Warum es daran nun Kritik gibt.

Stadträte, die auf ein Diensthandy verzichten, bekommen einen Bonus. Das soll sich ändern, fordern manche.

Münchner Stadtrat zu sein, ist ein Ehrenamt. Allerdings ein Zeitaufwendiges. Deshalb bekommen Stadträte eine Aufwandsentschädigung von 2.981 Euro im Monat, Fraktionschefs kriegen 5.881 Euro.

Zudem erhalten Stadträte eine jährliche IT-Pauschale. Wer seinen eigenen Laptop und sein eigenes Handy verwendet, bekommt insgesamt 500 Euro. Wer Geräte von der Stadt nutzt, erhält 127,82 Euro. Diese Pauschale war, so schreibt es IT-Referentin Laura Dornheim (Grüne) in ihrer Vorlage für die Stadtratssitzung am Mittwoch, Ende der 90er eingeführt worden, damit die Stadträte davon Druckerpapier und Disketten kaufen konnten. Sie schlug vor, das zu streichen.

Ein Risiko für die IT-Sicherheit?

Außerdem wollte sie, dass ab der neuen Legislatur alle Stadträte ausschließlich mit städtischer IT ausgestattet werden. Und zwar aus Sicherheitsgründen. "Gerade im Kontext der digitalen Stadtratsarbeit werden oftmals vertrauliche bis streng vertrauliche Informationen verarbeitet", heißt es in der Vorlage.

Der Stadtrat entschied am Mittwoch allerdings mehrheitlich, einen Beschluss zu vertragen. Stadtrat Felix Sproll von Volt sieht das kritisch.

In der Vergangenheit sei die IT von Städten und Gemeinden schließlich immer wieder angegriffen worden. Aus seiner Sicht ist es problematisch, wenn vertrauliche Dokumente an private Mailadressen geschickt und auf privaten Geräten gespeichert würden.

"Ich sehe nicht ein, warum die Stadt dann auch noch eine IT-Pauschale von 372,18 Euro ausbezahlen sollte", meint er.

Besonders kritisch sieht er einen Vorschlag der SPD: Die habe vorgeschlagen, dass Stadträte, die nur eigene Geräte nutzen, künftig 500 Euro kriegen sollen. Und: Wer nur ein städtisches Gerät nutzt, sollte zwei Drittel davon kriegen, findet die SPD. "Damit würden absolute Fehlanreize geschaffen", sagt Sproll.