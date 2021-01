Stadtbibliothek München startet mit Abholservice

Ab Mittwoch ist es möglich, Click & Collect für Leihbücher zu nutzen. So funktioniert es.

Auch in der Moosacher Stadtbibliothek können ab Mittwoch per Click & Collect Bücher ausgeliehen werden.

München - Lockdownzeit ist für viele Lesezeit, deshalb dürfte diese Nachricht für Münchner Leseratten eine gute sein: Die Stadtbibliothek bietet ab Mittwoch einen Abholservice an. Das heißt, Bücher, aber auch Filme und Spiele können bestellt und dann abgeholt werden. Das Prinzip Click & Collect läuft im Einzelhandel bereits seit Mitte Januar. Nachdem die Staatsregierung das Prinzip vergangene Woche auch für Bibliotheken erlaubt hat, hat sich die Stadtbibliothek nun ein System überlegt.

Click & Collect - So funktioniert es

Die Ausleihe kann in der Stadtbibliothek am Gasteig und in allen Stadtteilbibliotheken erfolgen. Wer einen Bibliotheksausweis hat, kann ab Mittwoch 10 Uhr Medien via Telefon (siehe unten), E-Mail oder über das eigene Konto im Katalog bestellen. Jeder Nutzer darf bis zu fünf Medien auf einmal bestellen. Insgesamt dürfen Bibliotheksnutzer 25 entliehene Medien daheim haben.

Spätestens drei Tage nach der Bestellung können die Bücher, Filme oder Spiele abgeholt werden. Abholungen sind zu den üblichen Öffnungszeiten der jeweiligen Bibliothek möglich und werden kontaktlos organisiert. Bringen Sie zur Abholung Ihren Bibliotheksausweis mit! Sie müssen außerdem eine FFP2-Maske tragen. Die Stadtbibliothek bittet darum, dass Nutzer möglichst alleine und nicht kurz vor der Schließung oder an Samstagen kommen. Ausgeliehene Medien können während der Öffnungszeiten und, sofern vorhanden, auch an den Rückgabeautomaten zurückgegeben werden.

Zentrale Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen: 089 480 98 3313 oder per Mail an stb.leserservice@muenchen.de

Kontakttelefonnummern der Münchner Stadtviertelbibliotheken:

Allach-Untermenzing: 089 23 36 42 99

Berg am Laim: 089 954 466 470

Fürstenried: 089 233 29 460

Giesing: 089 189 31 290

Hadern: 089 189 37 990

Isarvorstadt: 089 545 41 780

Laim: 089 127 373 30

Maxvorstadt: 089 52 56 85

Milbertshofen: 089 189 378 590

Moosach: 089 309 054 790

Neuhausen: 089 233 824 50

Neuperlach: 089 189 36 80

Pasing: 089 233 37 265

Ramersdorf: 089 46 13 34 10

Schwabing: 089 452 136 30

Sendling: 089 746 35 10

Waldtrudering: 089 430 63 72

Westend: 089 189 378 380