Stadt München richtet öffentliche WLAN-Spots an 60 Tramhaltestellen ein

Entlang der Tramlinien 16, 17, 19 und 27 können Fahrgäste ab sofort kostenlos im Internet surfen. Weitere Standorte sollen folgen.

An mittlerweile 60 Tramhaltestellen in München gibt es kostenloses WLAN. (Symbolbild)

München - Im Auftrag der Stadt München haben die Stadtwerke (SWM) kostenlose WLAN-Zugänge an mittlerweile 60 Tramhaltestellen eingerichtet.

Fahrgäste können also nicht mehr nur wie bisher entlang der Tramlinie 23 im Internet surfen, sondern nun auch an den Tramlinien 16, 17, 19 und 27. Ausschlaggebend für die Wahl der neuen Standorte waren hohe Fahrgastzahlen, die Nutzung durch Touristen und dass die Haltestelle überdacht ist, erklärt die Stadt.

Weitere WLAN-Spots sind in Planung

Konkret heißt das: Öffentliches Internet steht nun zwischen Petuelring und Karolinenplatz (27), zwischen Pasing und Hermann-Lingg-Straße (19) und zwischen Nymphenburg und Lehel sowie Arabellastraße und St. Emmeram (16/17) zur Verfügung.

Noch sind nicht an allen Haltestellen der Tramlinien WLAN-Zugänge entstanden. In Planung sind weitere Hotspots an Gasteig, Isartor, Willibaldplatz sowie Hauptbahnhof-Nord.

Wer nutzt das öffentliche WLAN? Eine Datenerhebung der Stadtwerke zeigt, dass der Bedarf an Werktagen am höchsten ist. Insbesondere in der Mittags- und Nachmittgaszeit steigt die Zahl der Fahrgäste, die sich in das WLAN einwählen.