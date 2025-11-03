Stadt München bietet wieder kostenlosen Radl-Check an

Münchner und Münchnerinnen können im November an drei Tagen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. Folgende Standorte gibt es.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

An drei Terminen im November können Münchner und Münchnerinnen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. (Symbolbild)

Das Mobilitätsreferat der Stadt München bietet auch im November an, Fahrräder kostenlos zu überprüfen. Der Fokus liegt dabei auf den Sicherheitsaspekten. Sollten kleinere Reparaturen notwendig sein, werden diese von erfahrenen Radchecker sofort durchgeführt.

Zum Service gehören unter anderem das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Zudem werden die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt.

An folgenden Tagen finden die Radl-Checks, jeweils von 10 bis 16 Uhr, statt:

Donnerstag, 6. November am Stephansplatz

Montag, 17. November am Josephsplatz

Dienstag, 25. November am Willy-Brandt-Platz

Eine Anmeldung zu den kostenlosen Checks ist nicht notwendig.