Stadt München bietet wieder kostenlosen Radl-Check an

Münchner und Münchnerinnen können im November an drei Tagen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. Folgende Standorte gibt es.
An drei Terminen im November können Münchner und Münchnerinnen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. (Symbolbild)
Das Mobilitätsreferat der Stadt München bietet auch im November an, Fahrräder kostenlos zu überprüfen. Der Fokus liegt dabei auf den Sicherheitsaspekten. Sollten kleinere Reparaturen notwendig sein, werden diese von erfahrenen Radchecker sofort durchgeführt.

Zum Service gehören unter anderem das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Zudem werden die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt.

An folgenden Tagen finden die Radl-Checks, jeweils von 10 bis 16 Uhr, statt:

  • Donnerstag, 6. November am Stephansplatz 
  • Montag, 17. November am Josephsplatz 
  • Dienstag, 25. November am Willy-Brandt-Platz 

Eine Anmeldung zu den kostenlosen Checks ist nicht notwendig.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte vor 12 Minuten / Bewertung:

    " ... Zum Service gehören ... das Nachjustieren von Bremsen ... die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Zudem werden die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt. ..."
    .
    Und dafür braucht es ein Mobilitätsreferat weil erwachsene am Verkehr teilnehmende Radler das nicht selber wissen oder können.
    .
    Mal sehen ob/wann meine PKW-Werkstatt einen solchen Tag veranstaltet, weil ich analog der Radler auch nicht weiß dass ein Auto entsprechend befüllte Reifen und ebenso Motoröl benötigt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
