St. Patrick’s Day Parade in München: Diese Buslinien müssen dafür umgeleitet werden

Am Sonntag findet in München die sehr beliebte St. Patrick’s Day Parade statt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr in der Leopold- und Ludwigstraße sowie am Odeonsplatz.

Wegen der St. Patrick’s Day Parade am Sonntag müssen zahlreiche Busse, darunter auch die Museenlinie 100, umgeleitet werden.

Münchens grünstes Wochenende hat runden Geburtstag! Am kommenden Samstag und Sonntag feiert die irische Community in München – und alle, die sich anschließen wollen – wieder den St. Patrick’s Day zu Ehren des irischen Nationalheiligen – und das schon zum 30. Mal.

Los gehts am Samstag um 11.30 Uhr mit einem Bühnenprogramm auf dem Odeonsplatz mit traditioneller irischer Musik und Tanzvorführungen.

Höhepunkt ist wieder die große St. Patricks Day Parade am Sonntag, 12 Uhr, von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz. Rund 1400 Teilnehmer und 70 Gruppen werden erwartet.

Traditionell sind bei der Parade Flaggenträger und Sportklubs, Trachten- und Folklorevereine dabei: Highlander, Rugbyspieler, Mittelalterfans und Leprechauns marschieren mit Musik durch die Straßen. Tausende Besucher und Schaulustige säumen dann die Strecke. Als Schirmherr dabei ist OB Dieter Reiter, der wie die Jahre zuvor hinterher (13.50 Uhr) mit der Paul Daly Band auf der Bühne am Odeonsplatz steht.

St. Patrick’s Day Parade: Zahlreiche Buslinien müssen umgeleitet werden

Wenn die beliebte Parade über die Leopold- und Ludwigstraße zieht, hat dies natürlich aus Auswirkungen auf den ÖPNV. So muss die MVG im Bereich Leopold-/Ludwigsstraße und am Odeonsplatz mehrere Buslinien umleiten.

Folgende Linien sind im Zeitraum von ca. 11.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr von den Umleitungen betroffen:

Bus 53

Bus 54

Bus 58

Bus 59

Bus 68

Museenlinie 100

Bus 142

Bus 153

Bus 154

Detaillierte Informationen zu den Umleitungen der einzelnen Buslinien .

Die St. Patrick’s Day Parade beginnt um 12 Uhr an der Münchner Freiheit und endet am Odeonsplatz. Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs empfiehlt die MVG allen Besuchern, sich gleichmäßig entlang der Strecke zu verteilen und für ihre An- und Abreise auch die U-Bahnhaltestellen Universität und Giselastraße zu nutzen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Museenlinie 100 und Buslinie 153 fast ganztägig von Umleitungen betroffen

Für die Museenlinie 100 und die Buslinie 153 gibt es zudem von 7 bis 11.30 Uhr und ca. 14 bis 22 Uhr Einschränkungen im Fahrplan.

Die Museenlinie 100 kann die Haltestelle Odeonsplatz nicht anfahren. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in Richtung Hauptbahnhof Nord in den Oskar-von-Miller-Ring bzw. in Richtung Ostbahnhof in die Von-der-Tann-Straße verlegt.

Der Bus 153 verkehrt auf einem verkürzten Linienweg zwischen Nordbad und Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Fahrgäste können zwischen Universität und Odeonsplatz die U3 und U6 nutzen.