St. Patrick’s Day Parade in München: Diese Buslinien müssen dafür umgeleitet werden
Münchens grünstes Wochenende hat runden Geburtstag! Am kommenden Samstag und Sonntag feiert die irische Community in München – und alle, die sich anschließen wollen – wieder den St. Patrick’s Day zu Ehren des irischen Nationalheiligen – und das schon zum 30. Mal.
Los gehts am Samstag um 11.30 Uhr mit einem Bühnenprogramm auf dem Odeonsplatz mit traditioneller irischer Musik und Tanzvorführungen.
Höhepunkt ist wieder die große St. Patricks Day Parade am Sonntag, 12 Uhr, von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz. Rund 1400 Teilnehmer und 70 Gruppen werden erwartet.
Traditionell sind bei der Parade Flaggenträger und Sportklubs, Trachten- und Folklorevereine dabei: Highlander, Rugbyspieler, Mittelalterfans und Leprechauns marschieren mit Musik durch die Straßen. Tausende Besucher und Schaulustige säumen dann die Strecke. Als Schirmherr dabei ist OB Dieter Reiter, der wie die Jahre zuvor hinterher (13.50 Uhr) mit der Paul Daly Band auf der Bühne am Odeonsplatz steht.
St. Patrick’s Day Parade: Zahlreiche Buslinien müssen umgeleitet werden
Wenn die beliebte Parade über die Leopold- und Ludwigstraße zieht, hat dies natürlich aus Auswirkungen auf den ÖPNV. So muss die MVG im Bereich Leopold-/Ludwigsstraße und am Odeonsplatz mehrere Buslinien umleiten.
Folgende Linien sind im Zeitraum von ca. 11.30 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr von den Umleitungen betroffen:
- Bus 53
- Bus 54
- Bus 58
- Bus 59
- Bus 68
- Museenlinie 100
- Bus 142
- Bus 153
- Bus 154
Detaillierte Informationen zu den Umleitungen der einzelnen Buslinien finden Sie hier.
Die St. Patrick’s Day Parade beginnt um 12 Uhr an der Münchner Freiheit und endet am Odeonsplatz. Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs empfiehlt die MVG allen Besuchern, sich gleichmäßig entlang der Strecke zu verteilen und für ihre An- und Abreise auch die U-Bahnhaltestellen Universität und Giselastraße zu nutzen, um eine Überfüllung zu vermeiden.
Museenlinie 100 und Buslinie 153 fast ganztägig von Umleitungen betroffen
Für die Museenlinie 100 und die Buslinie 153 gibt es zudem von 7 bis 11.30 Uhr und ca. 14 bis 22 Uhr Einschränkungen im Fahrplan.
Die Museenlinie 100 kann die Haltestelle Odeonsplatz nicht anfahren. Die Haltestelle Von-der-Tann-Straße ist in Richtung Hauptbahnhof Nord in den Oskar-von-Miller-Ring bzw. in Richtung Ostbahnhof in die Von-der-Tann-Straße verlegt.
Der Bus 153 verkehrt auf einem verkürzten Linienweg zwischen Nordbad und Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen. Fahrgäste können zwischen Universität und Odeonsplatz die U3 und U6 nutzen.
- Themen:
- München
- Odeonsplatz
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen