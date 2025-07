Spraydosen explodiert: Feuerwehreinsatz in Moosach

Ein Dachbrand löste am Montagabend einen größeren Einsatz aus. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr rückte am späten Montagabend zu einem brennenden Dach aus. (Symbolbild)

Am Montag ist auf dem Dach einer Baustelle an der Ecke Hanauer mit Dachauer Straße in Moosach ein Brand ausgebrochen. Mehrere Spraydosen waren explodiert.

Brand in Moosach

Am früher Montagabend riefen mehrere Anrufer die Feuerwehr und meldeten eine massive Rauchentwicklung auf dem Dach des siebengeschossigen Wohnhauses. Zudem seien Bauarbeiter auf dem Dach in der Nähe des Feuers gesichtet worden.

Feuer gelöscht: Keine Verletzten

Die Feuerwehr München setzte unverzüglich eine Drehleiter mit einem Wenderohr, und einem Hohlstrahlrohr ein. Das ist ein multifunktionales Feuerwehrfahrzeug, das sowohl für Rettungs- als auch für Löschzwecke eingesetzt werden kann.

Drei Atemschutztrupps löschten das Feuer. Glücklicherweise konnten keine Personen auf dem Dach angetroffen werden. In unmittelbarer Nähe des Brandherdes befanden sich neun Gasflaschen, die für Schweißarbeiten verwendet wurden. Einige der Gasflaschen strömten aufgrund der Hitzeeinwirkung bereits ab und mussten von den Einsatzkräften gekühlt werden.

Auf dem Dach einer Baustelle an der Ecke Hanauer mit Dachauer Straße in Moosach ist ein Brand ausgebrochen © Feuerwehr München

100.000 Euro Schaden

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandbekämpfung dauerte etwa eine Stunde, die Hanauer und die Dachauer Straße wurden währenddessen gesperrt.

Laut Polizei kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Zur Brandursache ermittelt nun das Kommissariat 13.

Ähnlicher Einsatz am Nachmittag

Einen ähnlichen Einsatz hat es bereits am Montagnachmittag bei Dacharbeiten in Solln gegeben. Dort war eine Gasflasche explodiert.