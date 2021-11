Spitzen-Galopp zum Allianz - Großer Preis von Bayern in München-Riem

Die Münchner Galopp-Saison 2021 geht in das letzte Viertel und bietet am Sonntag, den 7.11.2021 ab 12:00 Uhr mit dem "Allianz - Großer Preis von Bayern“ ein Turf-Highlight der Spitzenklasse.

02. November 2021 - 06:28 Uhr

Um 150.000 Euro treten Top-Vollblüter aus Deutschland, England und Frankreich in einem Galopprennen der Champions League-Klasse gegeneinander an und werden für einen spannenden Rennausgang sorgen. Dabei ist der "Allianz - Großer Preis von Bayern“ eines der absoluten Top-Rennen in Europa, es war außerdem im vergangenen Jahr das beste Rennen Deutschlands und eines der Top-100-Rennen der Welt. Auch in diesem Jahr spricht alles für ein erstklassiges Starterfeld.

Siegerehrung zum Allianz - Großer Preis von Bayern 2020. © Lajos-Eric Balogh / turfstock.com

Neben dem "Allianz - Großer Preis von Bayern“ warten weitere Highlights: So wird das mit 52.000 Euro dotierte "pferdewetten.de - BBAG Auktionsrennen“ einige der besten Zweijährigen des Landes an der Startstelle sehen, und auch die weiteren Rennen bieten Spiel, Spaß und Spannung.

Wer am Toto sein Glück versuchen möchte, sollte besonders auf die Viererwette achten, in der Dank eines Jackpots in Höhe von mehr als 23.000 Euro eine Ausschüttung von über 70.000 Euro garantiert sein wird. Auch in der Dreierwette eines Rennens des Nachmittags ist mit einer Top-Ausschüttung zu rechnen, sodass man einen Tipp wagen sollte, um während des Rennens mit seinem persönlichen Favoriten mitzufiebern.

So war's im vergangenen Jahr Sunny Queen siegt gegen Torquator Tasso. © Lajos-Eric Balogh / turfstock.com

Für die kleinen Rennbahnbesucher wartet der Spielplatz und das Ponyreiten. Die Rennbahngastronomie bietet an den verschiedenen Ständen auf dem Gelände ein abwechslungsreiches, gastronomisches Angebot von Grillspezialitäten über Burger (auch vegan) bis hin zu Pommes in verschiedenen Variationen. Außerdem ist das Wirtshaus zur Rennbahn geöffnet.

© Wirtshaus zur Rennbahn / BK Media Solutions

Spiel, Spaß und Spannung am 7.11. auf der Galopprennbahn München-Riem beim Allianz - Großer Preis von Bayern

Karten gibt es Online und an der Tageskasse:



Eintrittskarte normal 20 EUR

Logenkarte 30 EUR

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt

Schüler, Studenten und Senioren - Ermäßigter Eintritt 15 EUR

Erster Start: 12:00 Uhr

Einlass: ab 11:15 Uhr

Insgesamt 8 Rennen