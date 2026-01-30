Vinyl, warmer Hi-Fi-Sound und japanische Inspiration: Das "Spin" in der Theklastraße stellt Musik in den Mittelpunkt und trifft damit den Nerv der Zeit. Die AZ war zu Besuch.

Die Hi-Fi-Soundanlage ist das Herzstück der Bar. Sie erfüllt den Raum mit einem warmen, klaren Klang.

Es knackt kurz, als Jens Milkowski die Nadel des Plattenspielers behutsam auf das schwarze Vinyl legt. Dann erfüllt ein warmer, voller Klang den ganzen Raum. Die Soundanlage ist das Herzstück der Spin-Bar in der Theklastraße. In einem großen, hellen Holzregal stehen links und rechts massive, blaue Lautsprecher. In der Mitte ein Mischpult darüber stapeln sich Platten in den Regalen.

Spin in der Theklastraße: von Japan Inspiriert

Inspiriert ist das Spin von japanischen Listening Bars, den sogenannten Kissas. In diesen Lokalen wird vor allem Jazz gespielt. Zuhören steht im Fokus, gesprochen wird kaum. Dieses Konzept fand Milkowski schon vor Jahren faszinierend. Er und sein Mitbetreiber Felix Ruëff nennen das Spin eine "Hi-Fi-Bar". "Bei uns liegt der Fokus auf dem Vintage-Analog-Set-up, dem warmen Hi-Fi-Sound", sagt Milkowski. Hi-Fi, kurz für "High Fidelity", steht für besonders klaren, naturgetreuen Klang. Eine klassische Listening Bar sei es nicht – dafür werde zu viel geredet. "Aber das gehört zu unserer Kultur." In Japan sei Schweigen an öffentlichen Orten üblich, hier nicht.

Der längliche Raum ist warm und schlicht gehalten. Die Hocker setzen farbliche Akzente. © Ben Sagmeister

Das Gegenstück zu Edelstahl-Cafés

Die Soundanlage hat Milkowski gebraucht im Internet gekauft. Früher gehörte sie einem Musikstudio aus den 70er-Jahren, er und sein Team haben sie restauriert. Das Interieur im Spin ist schlicht und warm: Die Wände sind dunkelgrün und senfgelb gestrichen, die kleinen runden Café-Tische ebenfalls dunkelgrün. Einige Holz-Hocker setzen Akzente in Orange. "Wir wollten ein Gegenstück zu den ganzen Edelstahl-Kaffeeläden im Viertel sein", sagt Milkowski. "Das Holz hat natürlich auch akustische Gründe", erklärt er. Ganz hinten im länglichen Raum gibt es Stufen aus Holz zum Sitzen – ein bisschen wie in einer Sauna. "Die Assoziation kam uns erst am Eröffnungstag", schmunzelt Milkowski.

Felix Ruëff (v.l.) und Jens Milkowski haben die Spin-Bar zusammen eröffnet. Sie betreiben auch den Club Goldener Reiter direkt nebenan. © Ben Sagmeister

Geöffnet ist das Spin von Donnerstag bis Samstag. Donnerstags legen die Barkeeper Alben nach Lust und Laune auf. Am Wochenende, wenn mehr los ist, übernehmen DJs – beziehungsweise "Selecter". "Es müssen keine klassischen DJs sein, Übergänge sind nicht nötig.", sagt Milkowski.

Auch beim Genre gibt es keine Grenzen: Jazz, skurrile jugoslawische Disco-Sounds aus den 70ern – alles war schon dabei. Ab März planen Milkowski und Ruëff "Listening Sessions", bei denen Alben bewusst gehört und Songs einzeln besprochen werden. Quasi wie ein Buchclub, nur mit Musik.

Im Spin wird Vinyl aufgelegt. Beim Genre gibt es keine Vorgaben. © Ben Sagmeister

Auf der Getränkekarte fokussiert sich das Spin vor allem auf Longdrinks und Highballs mit japanischen Schnäpsen. Die Preise liegen zwischen 12,50 Euro und 14,50 Euro. Die AZ probiert bei ihrem Besuch den "Umeshu Negroni" mit Roku Sakura Gin, Campari und Umeshu, einem japanischen Pflaumenlikör. Der erste Schluck ist kräftig und bitter, fast wie ein klassischer Negroni, nur intensiver. Leichter ist der "Shiso Fizz" mit Roku Gin und Shiso, einem japanischen Gewürz mit frischem, kümmelähnlichem Aroma. Dazu kommen Zucker, Soda und Zitrone.

Wer lieber Bier trinkt, zahlt für ein 0,33er Augustiner Hell saftige 4,50 Euro. Bald soll die Karte um neue Cocktails erweitert werden, auch Snacks sind geplant.

Der "Umeshu Negroni" kostet 12,50 Euro. © Ben Sagmeister

Direkt neben dem Spin betreiben Milkowski und Ruëff den Club Goldener Reiter, der seit Jahren ein fester Bestandteil der Münchner Partyszene ist. Die Idee: Ab 19 Uhr legt man im Spin los, später zieht man nur eine Tür weiter in den Club. Wer schon in der Bar war, zahlt keinen Eintritt im Club.

Wer freitags und samstags in die Bar kommt, hat im Goldenen Reiter nebenan freien Eintritt. © Ben Sagmeister

Die Bar scheint mit ihrem Konzept, Design und Japan-Bezug den Zeitgeist zu treffen: Auf Instagram wird das Spin gefeiert und zieht auch unter der Woche viele Besucher an – es scheint ein neuer Hotspot im Münchner Nachtleben zu sein.