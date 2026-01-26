Sperrung des Münchner Petueltunnels: Das steckt dahinter

Nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat die Polizei den Petueltunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Die Feuerwehr berichtet zu den Hintergründen.

Wegen des Verkehrsunfalls war der Petueltunnel zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Update, 14.10 Uhr: Die Münchner Feuerwehr liefert die Details rund um die Sperrung des Petueltunnels am frühen Montagmorgen. Der Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich "aufgrund eines medizinischen Notfalls".

Ein 94 Jahre alter Mann habe dabei die Kontrolle über seinen BMW verloren. Das Hybrid-Fahrzeug sie dann mit insgesamt drei weiteren Autos kollidiert, bevor es zum Stehen kam. "Der Mann wurde beim Unfall mittelschwer verletzt, weitere Personen wurden nicht verletzt", teilte die Feuerwehr weiter mit.

Die betroffenen Fahrzeuge seien zum Teil schwer beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen den Angaben zufolge die medizinische Erstversorgung des Unfallfahrers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 94-Jährige kam in eine Münchner Klinik.

"Da die Erkundung durch den Zugführer der Feuerwehr ergab, dass es sich beim Auto des Unfallverursachers um ein Hybrid-Fahrzeug handelt, wurde über die Integrierte Leitstelle das passende Rettungsdatenblatt angefordert", hieß es. Mit den Informationen aus der Rettungskarte habe man die Hochvolt-Komponenten am Fahrzeug schnell und sicher deaktivieren und so weitere Gefahren für die Einsatzkräfte minimieren können.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls hatte ein 94-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW verloren. © Berufsfeuerwehr München

Update, 10.31 Uhr: Der Petueltunnel ist nach dem Unfall auf dem Petuelring wieder in beide Richtungen befahrbar, teilt die Münchner Polizei mit. Dort hatte sich am Morgen ein Unfall mit vier Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei der AZ mitteilte, wurden dabei drei Menschen verletzt; eine Person sei von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren worden. Weitere Details zum Unfallhergang sind demnach bisher nicht bekannt.

Zur Höhe des Schadens liegen der Branddirektion keine Informationen vor, die Polizei ermittelt. © Berufsfeuerwehr München

Update, 9.22 Uhr: Nach dem Verkehrsunfall ist aktuell der Petuelring in westlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt, Richtung Osten ist ein Fahrstreifen frei. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren: "Wir informieren, sobald die Unfallaufnahme abgeschlossen ist."

Erstmeldung, 26. Januar, 8.46 Uhr: Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden, es drohen lange Staus im Münchner Berufsverkehr: Nach einem Verkehrsunfall zwischen Schleißheimer Straße und Belgradstraße ist der Petuelring derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Polizei und Rettungsdienst vor Ort: Petueltunnel nach Unfall gesperrt

Wie eine Sprecherin der Polizei der AZ weiter mitteilte, waren in den Unfall vier Fahrzeuge verwickelt, es habe auch Verletzte gegeben. Der Verkehr wird laut Polizei in eine Richtung ab Knorrstraße, in die andere Richtung ab der Schleißheimer Straße abgeleitet.

Weitere Details, auch zum Unfallhergang seien bisher nicht bekannt, so die Sprecherin. Es sei nicht abzusehen, wie lange der Tunnel für den Verkehr gesperrt bleiben müsse oder wann er eventuell zumindest in eine Richtung wieder freigegeben werden könne.

Der etwa 1500 Meter lange Tunnel ist Teil des Mittleren Rings und liegt etwa vier Kilometer nördlich des Münchner Stadtzentrums. Durch ihn hindurch verläuft der Petuelring. Der Petueltunnel verläuft in West-Ost-Richtung und besteht aus zwei Röhren.